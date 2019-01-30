Во Львове впервые снесут жилую многоэтажку: во сколько это обойдется городу

Львовский горсовет выделил на оплату сноса незаконно построенного жилого дома почти 7 миллионов гривен.

Речь идет о построенном 7-этажном жилом доме на улице Лычаковской, 259.

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Депутаты городского совета проголосовали за то, чтобы на снос этого незаконного новостроя из городского бюджета было выделено 2,89 миллиона гривен.

Как пояснила в комментарии Zaxid.net директор юридического департамента ЛГС Гелена Пайонкевич, деньги на исполнение судебного решения будут направлены в отдел исполнительной службы управления юстиции Львовского горсовета.

18 декабря 2018 года апелляционный суд Львова впервые обязал снести многоэтажный жилой дом.

Здание на улице Лычаковской, 259 возвела фирма ООО "Лидер Монолит", принадлежащая известному во Львове бизнесмену Богдану Копытко.

Что известно о застройщике ООО "Лидер Монолит"?

По данным поисковика YouControl, основателем компании является известный во Львове предприниматель Богдан Копытко. Ему принадлежат ПАО "Львовский хладокомбинат" и ПАО "Дрогобычский молочный завод".



ООО "Лидер Монолит" зарегистрировано по тому же адресу, где была возведена незаконная многоэтажка – Львов, Лычаковская, 259.

Застройщик решил построить 7-этажный дом без соответствующих градостроительных условий и ограничений и с внесением ложных данных в декларацию о начале строительных работ.

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