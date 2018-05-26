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Во Львове врачи перинатального центра перекрыли дорогу, протестуя против увольнения

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Протест врачей перинатального центра
Протест врачей перинатального центра / Screenshot

Во Львове врачи крупнейшего родильного дома области заблокировали дорогу, протестуя против увольнения коллег. Сотрудники перинатального центра не согласны с увольнением четырех врачей.

Их выгнал с работы глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка после инспекции здания из-за того, что в больнице якобы полно недостатков после ремонта.

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Уволенные врачи уверяют, что говорили строителям и руководству больницы о плохой работе. Однако их не слышали. Поэтому теперь свое право на труд будут отстаивать в суде.

Видео: врачи перинатального центра протестуют во Львове

А их коллеги в знак протеста перекрыли дорогу возле Областного управления здравоохранения.

Я врач-анестезиолог, я знаю свою работу. Но строительных работ не знаю. И я думаю, что это перекладывание ответственности и желание сделать врачей козлами отпущения в этой ситуации,
– прокомментировал врач-анестезиолог Александр Лехновский.

Видео: врачи перинатального центра протестуют во Львове

Отметим, Областной перинатальный центр – крупнейший родильный дом Львовщины, который специализируется на сложных случаях. В апреле его торжественно открыл президент Петр Порошенко. Хотя это должен был сделать еще его предшественник. Однако, Революция Достоинства сорвала планы Януковича. Новая же власть почти три года собирала деньги на реконструкцию. В конце концов, ремонт перинатального центра затянулся на 5 лет и обошелся в более чем 130 миллионов гривен.

Теги: Новости Украины Новости Львова протесты
Источник: 24 Канал
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