Во Львове вспыхнул масштабный пожар в спорткомплексе Минобороны: горели тир и админздание

В ночь на воскресенье, 10 июня, во Львове загорелось админздание и стрелковый тир на территории учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины. Пожар вспыхнул на улице Клепаривской, 39 а.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Отмечается, что пожар охватил кровлю помещения на площади 4 тысячи 400 квадратных метров.

Читайте также: Под Санкт-Петербургом загорелся торговый центр: видео

На место мгновенно прибыли спасатели и вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие.

Чрезвычайники также не допустили распространение огня на помещения общежития, расположенного рядом. В целях безопасности из общежития эвакуировали 120 жильцов. В свою очередь в полиции сообщили, что всего из окрестных домов были эвакуированы более 200 человек.

Пожар удалось локализовать в 5:35, однако его ликвидация еще продолжается.

Смотрите видео про пожар на СКА во Львове: