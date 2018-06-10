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Во Львове вспыхнул масштабный пожар в спорткомплексе Минобороны: горели тир и админздание

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В ночь на воскресенье, 10 июня, во Львове загорелось админздание и стрелковый тир на территории учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины. Пожар вспыхнул на улице Клепаривской, 39 а.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Отмечается, что пожар охватил кровлю помещения на площади 4 тысячи 400 квадратных метров.

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На место мгновенно прибыли спасатели и вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие.

Чрезвычайники также не допустили распространение огня на помещения общежития, расположенного рядом. В целях безопасности из общежития эвакуировали 120 жильцов. В свою очередь в полиции сообщили, что всего из окрестных домов были эвакуированы более 200 человек.

Пожар удалось локализовать в 5:35, однако его ликвидация еще продолжается.

Смотрите видео про пожар на СКА во Львове:

 

Теги: Новости Украины Фотоновости ГСЧС Міністерство оборони України Новости Львова Чрезвычайное происшествие Пожар
Источник: 24 канал
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