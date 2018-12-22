Во Львове вспыхнул пожар на Рождественской ярмарке: людей спасал герой боев за Авдеевку

Герой боев за Авдеевку спасал пострадавших во время пожара на Рождественской ярмарке во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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24 канал писал, что в субботу, 22 декабря, в центре Львова произошел пожар: загорелись палатки на Рождественской ярмарке возле Оперного театра. Огонь удалось локализовать. В результате инцидента пострадало четверо работников ярмарки, все они сейчас находятся в ожоговом отделении Клинической больницы №8 города Львова.

На Рождественской ярмарке людей спасал герой боев за Авдеевку/ Источник: mil.gov.ua

Героем-спасателем оказался 24-летний военнослужащий по контракту старший солдат Андрей Алямский. Уроженец Николаевской области, который с апреля 2015 года находится в рядах Вооруженных сил Украины.

К пострадавшим подбежал юноша в военной форме и начал оказывать первую домедицинскую помощь, разговаривать с ними, шутить, чтобы не теряли сознание. По прибытии медиков всех пострадавших госпитализировали в клиническую больницу с ожогами различной степени,

– отметили в пресс-службе Минобороны.

Алямский участвовал в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Военная часть, в которой он проходил службу, защищала подступы к городу Авдеевке. В пехоте старший солдат исполнял обязанности военного парамедика.

"Почти ежедневно имел дело с пулевыми ранениями, минно-взрывными травмами, ожогами и тому подобное. Поэтому не растерялся, когда увидел пострадавших от огня людей и предоставил им помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, полицейские открыли уголовное производство по факту пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова. Сейчас полицейские устанавливают причину возгорания, а также проводится досудебное расследование.