Во Львове вспыхнул пожар в сервисном центре: фото и видео

В среду, 1 августа, в 15:28 часов спасателям поступило сообщение о пожаре во Львове на улице Чигиринской в двухэтажном нежилом здании.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Читайте также: В Греции задержали мужчину, которого подозревают в поджогах леса

"В здании располагался сервисный центр по обслуживанию генераторов. Спасатели оперативно прибыли на место пожара и предотвратили дальнейшее распространение огня. Пожар вызвал плотное задымление, поэтому пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания в составе трех звеньев газодымозащитной службы", – говорится в сообщении.



Пожар в сервисном центре

Пожар был локализован в 16:17 часов, а ликвидирован в 16:37 часов. Огнем уничтожены пять электрогенераторов и микроволновая печь, а также повреждено деревянное перекрытие на площади 35 квадратных метров, точильный станок и пять окон.

"К ликвидации пожара привлекли 18 спасателей и 4 единицы спецтехники. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. В результате пожара никто не пострадал", – отметила пресс-служба.