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      Во Львове ввели проезд в общественном транспорте по спецпропускам

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      У Львові ввели проїзд в громадському транспорті за спецперепустками / tvoemisto.tv

      В общественном транспорте Львова можно ездить только при наличии спецпропуска. На новый режим перевозок город перешел с 6 апреля.

      Так во Львове выполняют постановление правительства и решение профильной городской комиссии. Об этом сообщили пресс-службе мэрии.

      Обратите внимание Работа транспорта во время карантина: что известно

      С сегодняшнего дня (6 апреля – 24 канал) весь общественный транспорт переходит в режим спецперевозок. Это означает, что в транспорте будут перевозить только определенные категории граждан,
      – отметила заместитель мэра Львова Ирина Маруняк.

      Кто может ездить общественным транспортом во Львове

      • сотрудники медицинских учреждений;
      • продуктовых магазинов;
      • банков;
      • сферы коммунального хозяйства и энергетики;
      • сотрудники соцслужб,
      • правоохранители и тому подобное.

      Согласно решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, водитель и пассажиры должны находиться в салоне транспорта в масках. Кроме того, перевозить можно только то количество пассажиров, которое предусмотрено количеством мест в салоне.

      По словам Маруняк, руководители учреждений должны обеспечить сотрудников удостоверениями или справками, которые подтверждают, что они работают в соответствующих структурах. Руководитель предприятия должен подписать справку и поставить мокрую печать.

      В транспорте разместят перечень категорий людей, которым разрешено ехать в спецмаршрутах. Штраф за нарушение условий карантина – от 17 до 34 тысяч гривен.

      Обратите внимание! Постановлением правительства с 6 апреля карантинные мероприятия в Украине усилили. Подробно о том, что запретили, читайте по ссылке.

      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина

      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Карантин в Украине 2020 Медицина Новости Украины Транспорт Банки Полиция Новости Львова
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