Во Львове ввели проезд в общественном транспорте по спецпропускам
В общественном транспорте Львова можно ездить только при наличии спецпропуска. На новый режим перевозок город перешел с 6 апреля.
Так во Львове выполняют постановление правительства и решение профильной городской комиссии. Об этом сообщили пресс-службе мэрии.
Обратите внимание Работа транспорта во время карантина: что известно
С сегодняшнего дня (6 апреля – 24 канал) весь общественный транспорт переходит в режим спецперевозок. Это означает, что в транспорте будут перевозить только определенные категории граждан,
– отметила заместитель мэра Львова Ирина Маруняк.
Кто может ездить общественным транспортом во Львове
- сотрудники медицинских учреждений;
- продуктовых магазинов;
- банков;
- сферы коммунального хозяйства и энергетики;
- сотрудники соцслужб,
- правоохранители и тому подобное.
Согласно решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, водитель и пассажиры должны находиться в салоне транспорта в масках. Кроме того, перевозить можно только то количество пассажиров, которое предусмотрено количеством мест в салоне.
По словам Маруняк, руководители учреждений должны обеспечить сотрудников удостоверениями или справками, которые подтверждают, что они работают в соответствующих структурах. Руководитель предприятия должен подписать справку и поставить мокрую печать.
В транспорте разместят перечень категорий людей, которым разрешено ехать в спецмаршрутах. Штраф за нарушение условий карантина – от 17 до 34 тысяч гривен.
Обратите внимание! Постановлением правительства с 6 апреля карантинные мероприятия в Украине усилили. Подробно о том, что запретили, читайте по ссылке.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Мужчина переплыл Днепр, протестуя против закрытия Гидропарка: видеосегодня , 15:11
-
В Николаеве во время стрельбы ранили бизнесмена Михаила Титова "Мультика"сегодня , 15:07
-
Финляндия планирует чартером забрать украинцев для работы на поляхсегодня , 14:33
-
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновениясегодня , 15:44
-
Ryanair получил разрешение на 28 рейсов между Италией и Украиной до июлясегодня , 15:05
-
В Запорожье закрыли остров Хортицу, но общественный транспорт работаетсегодня , 13:56