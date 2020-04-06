Во Львове ввели проезд в общественном транспорте по спецпропускам

В общественном транспорте Львова можно ездить только при наличии спецпропуска. На новый режим перевозок город перешел с 6 апреля.

Так во Львове выполняют постановление правительства и решение профильной городской комиссии. Об этом сообщили пресс-службе мэрии.

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С сегодняшнего дня (6 апреля – 24 канал) весь общественный транспорт переходит в режим спецперевозок. Это означает, что в транспорте будут перевозить только определенные категории граждан,

– отметила заместитель мэра Львова Ирина Маруняк.

Кто может ездить общественным транспортом во Львове

сотрудники медицинских учреждений;

продуктовых магазинов;

банков;

сферы коммунального хозяйства и энергетики;

сотрудники соцслужб,

правоохранители и тому подобное.

Согласно решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, водитель и пассажиры должны находиться в салоне транспорта в масках. Кроме того, перевозить можно только то количество пассажиров, которое предусмотрено количеством мест в салоне.

По словам Маруняк, руководители учреждений должны обеспечить сотрудников удостоверениями или справками, которые подтверждают, что они работают в соответствующих структурах. Руководитель предприятия должен подписать справку и поставить мокрую печать.

В транспорте разместят перечень категорий людей, которым разрешено ехать в спецмаршрутах. Штраф за нарушение условий карантина – от 17 до 34 тысяч гривен.

Обратите внимание! Постановлением правительства с 6 апреля карантинные мероприятия в Украине усилили. Подробно о том, что запретили, читайте по ссылке.

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