Во Львове выпал из окна Анатолий Мельник – преподаватель ЛНУ имени Ивана Франко
Преподаватель Львовского национального университета имени Ивана Франко Анатолий Мельник выпал из окна многоэтажки в Сиховском районе. Мужчине было 63 года.
Инцидент произошел поздно вечером 15 апреля, сообщили в пресс-службе полиции ZAXID.NET.
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Около 22:00 в полицию поступила информация о том, что на улице Трилевского, 27 на Сихове из окна дома выпал мужчина.
Впоследствии выяснилось, что львовянин выпал из окна квартиры на седьмом этаже, где он проживал, и упал на козырек подъезда. От полученных травм мужчина погиб.
Погиб Анатолий Мельник / Фото Игоря Зинкевича
Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия. Предварительная версия – самоубийство.
Погибшим оказался 63-летний профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко, заведующий кафедрой физической георгафии, Анатолий Мельник.
Кафедра на странице в фейсбуке выразила соболезнования, но причины смерти не уточнила.
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