Во Львове выпал из окна Анатолий Мельник – преподаватель ЛНУ имени Ивана Франко

Преподаватель Львовского национального университета имени Ивана Франко Анатолий Мельник выпал из окна многоэтажки в Сиховском районе. Мужчине было 63 года.

Инцидент произошел поздно вечером 15 апреля, сообщили в пресс-службе полиции ZAXID.NET.

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Около 22:00 в полицию поступила информация о том, что на улице Трилевского, 27 на Сихове из окна дома выпал мужчина.

Впоследствии выяснилось, что львовянин выпал из окна квартиры на седьмом этаже, где он проживал, и упал на козырек подъезда. От полученных травм мужчина погиб.



Погиб Анатолий Мельник / Фото Игоря Зинкевича

Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия. Предварительная версия – самоубийство.

Погибшим оказался 63-летний профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко, заведующий кафедрой физической георгафии, Анатолий Мельник.

Кафедра на странице в фейсбуке выразила соболезнования, но причины смерти не уточнила.