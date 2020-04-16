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      Во Львове выпал из окна Анатолий Мельник – преподаватель ЛНУ имени Ивана Франко

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      Погиб Анатолий Мельник / Фото из Фейсбука кафедры физической географии ЛНУ

      Преподаватель Львовского национального университета имени Ивана Франко Анатолий Мельник выпал из окна многоэтажки в Сиховском районе. Мужчине было 63 года.

      Инцидент произошел поздно вечером 15 апреля, сообщили в пресс-службе полиции ZAXID.NET.

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      Около 22:00 в полицию поступила информация о том, что на улице Трилевского, 27 на Сихове из окна дома выпал мужчина.

      Впоследствии выяснилось, что львовянин выпал из окна квартиры на седьмом этаже, где он проживал, и упал на козырек подъезда. От полученных травм мужчина погиб.


      Погиб Анатолий Мельник / Фото Игоря Зинкевича

      Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия. Предварительная версия – самоубийство.

      Погибшим оказался 63-летний профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко, заведующий кафедрой физической георгафии, Анатолий Мельник.

      Кафедра на странице в фейсбуке выразила соболезнования, но причины смерти не уточнила.

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Новости Львова
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