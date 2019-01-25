Во Львове выпало большое количество снега: город стоит в пробках

Утро 25 января встретило львовян не только снежной погодой, но и сложной ситуацией на дорогах. Людям, которые добирались на работу по 25-30 минут, приходится тратить вдвое, а то втрое больше времени.

Правда, как заверили в Патрульной полиции Львовской области журналистов 24 Канала, критическая ситуация и непроезжие пробки на дорогах Львова не наблюдаются.

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Утром 25 января ситуация на дорогах Львова была сложной

По словам правоохранителей, попадали фуры на выезде из Львова из-за нерасчищенных дорог. Также еще одно ДТП с тремя травмированными произошло в Николаевском районе вблизи села Остров.

В Управлении ГСЧС во Львовской области, со своей стороны, рассказали, что на территории Львова и области объявлено штормовое предупреждение. Такую же обещают погоду и завтра, 26 января.



Из-за пробок, которые охватили весь Львов, людям на добирание на работы приходится тратить втрое больше времени, чем обычно / 24 канал

В пресс-службе Укргидрометцентра наших журналистов перенаправили к Львовскому региональному центру по гидрометеорологии, однако там 24 каналу отказались предоставлять какую-либо информацию по ситуации с погодой во Львове и Львовской области, аргументируя это большим количеством работы и нехваткой времени. Также не отвечают на звонки в Львовавтодоре.



Центр Львова также стоит в пробках / 24 канал

Тем временем пользователи в соцсетях делятся фото и видео с пробками на дорогах города и области.



В патрульной полиции говорят, что ситуация на дорогах Львова – не критическая, львовяне думают иначе / 24 канал



Львовянам сложно добираться на работу не только на машине, но и общественным транспортом / Facebook-страница Игорь Зинкевич



Во Львове пробки наблюдаются и на подъезде к центру / Facebook-страница Олег Мартиневич

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Неутешительные данные показывают и Google Maps.



Ситуация на дорогах Львова: данные Google Maps

По информации заместителя городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергея Бабака, из-за сильного снегопада все коммунальные службы и снегоуборочная техника города будут работать в усиленном режиме, поэтому только один дежурный будет на связи. Кроме того, для коммунальщиков рабочими днями станут суббота и воскресенье, а дорожно-ремонтные предприятия будут дежурить круглосуточно.

Также в мэрии попросили жителей частного сектора и владельцев бизнеса почистить тротуары напротив своих зданий, "чтобы совместными усилиями обеспечить очистку города".