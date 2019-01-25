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      Во Львове выпало большое количество снега: город стоит в пробках

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      Львов стоит в пробках из-за снегопада
      Львов стоит в пробках из-за снегопада / 24 канал

      Утро 25 января встретило львовян не только снежной погодой, но и сложной ситуацией на дорогах. Людям, которые добирались на работу по 25-30 минут, приходится тратить вдвое, а то втрое больше времени.

      Правда, как заверили в Патрульной полиции Львовской области журналистов 24 Канала, критическая ситуация и непроезжие пробки на дорогах Львова не наблюдаются.

      Читайте также: Из-за мощнейших снегопадов за сутки произошло более тысячи аварий

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      Утром 25 января ситуация на дорогах Львова была сложной

      По словам правоохранителей, попадали фуры на выезде из Львова из-за нерасчищенных дорог. Также еще одно ДТП с тремя травмированными произошло в Николаевском районе вблизи села Остров.

      В Управлении ГСЧС во Львовской области, со своей стороны, рассказали, что на территории Львова и области объявлено штормовое предупреждение. Такую же обещают погоду и завтра, 26 января.

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      Из-за пробок, которые охватили весь Львов, людям на добирание на работы приходится тратить втрое больше времени, чем обычно / 24 канал

      В пресс-службе Укргидрометцентра наших журналистов перенаправили к Львовскому региональному центру по гидрометеорологии, однако там 24 каналу отказались предоставлять какую-либо информацию по ситуации с погодой во Львове и Львовской области, аргументируя это большим количеством работы и нехваткой времени. Также не отвечают на звонки в Львовавтодоре.

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      Центр Львова также стоит в пробках / 24 канал

      Тем временем пользователи в соцсетях делятся фото и видео с пробками на дорогах города и области.

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      В патрульной полиции говорят, что ситуация на дорогах Львова – не критическая, львовяне думают иначе / 24 канал

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      Львовянам сложно добираться на работу не только на машине, но и общественным транспортом / Facebook-страница Игорь Зинкевич

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      Во Львове пробки наблюдаются и на подъезде к центру / Facebook-страница Олег Мартиневич

      Читайте также: Как в разных областях Украины справляются с непогодой: фото и видео

       

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП

      Неутешительные данные показывают и Google Maps.

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      Ситуация на дорогах Львова: данные Google Maps

      По информации заместителя городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергея Бабака, из-за сильного снегопада все коммунальные службы и снегоуборочная техника города будут работать в усиленном режиме, поэтому только один дежурный будет на связи. Кроме того, для коммунальщиков рабочими днями станут суббота и воскресенье, а дорожно-ремонтные предприятия будут дежурить круглосуточно.

      Также в мэрии попросили жителей частного сектора и владельцев бизнеса почистить тротуары напротив своих зданий, "чтобы совместными усилиями обеспечить очистку города".

      Теги: Новости Украины Полиция Дороги Непогода в Украине Погода Новости Львова
      Источник: 24 канал
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