Во Львове задержали 22-летнего наркоторговца

Сегодня ночью, 28 марта, в центре Львова задержали распространителя наркотиков. По всему городу он делал так называемые закладки, чтобы заказчики могли забрать приобретенный товар.

Парень признался, что работу распространителя нашел на сайте продажи наркотических веществ.

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Патрульные сразу обратили внимание на подозрительное поведение парня. Он уверял правоохранителей, что не имеет запрещенных предметов и веществ. Достал неизвестный сверток, сказал, что это жевательные резинки и начал убегать, однако сотрудники полиции его догнали.

Содержание левого кармана он не хотел показывать, но мы еще раз попросили вытянуть (все, что есть в кармане, – 24). Он сказал, что там резинка. Но мы увидели полиэтиленовый пакет,

– сообщил инстректор патрульной полиции Тарас Филиппов.

Во время проверки у него нашли 30 пакетов с наркотическими веществами. Он признался, что на одной из улиц успел спрятать 20 таких же свертков.

Задержанный ранее привлекался к административной ответственности за хулиганку. На этот раз ему грозит уголовная ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков, хранения и возможного распространения. Следствие ведется.