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      Во Львове загорелся Центр помощи ветеранам АТО: не исключают возможность поджога

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      Во Львове загорелся Центр помощи ветеранам АТО / varta1

      В Львове 17 апреля вспыхнул пожар в Центре помощи ветеранам АТО "Феникс". Он расположен на улице Кульпарковская, вблизи Психиатрической больницы.

      Не исключают, что здание могли поджечь преднамеренно. Об этом написал мэр Львова Андрей Садовый в телеграме.

      Интересно На Львовщине устроили крестный ход для выноса плащаницы: полиция открыла дело

      На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители. Полиция пытается выяснить обстоятельства происшествия.

      Руководитель больницы вместе с руководителем Центра реабилитации "Феникс" готовят документы на выделение средств из областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий пожара. Львов также готов приобщиться финансово, чтобы как можно быстрее помещение вернулось в рабочее состояние,
      – написал Садовый.

       
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости Львова Андрей Садовой Пожар Полиция АТО
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