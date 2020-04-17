Во Львове загорелся Центр помощи ветеранам АТО: не исключают возможность поджога
В Львове 17 апреля вспыхнул пожар в Центре помощи ветеранам АТО "Феникс". Он расположен на улице Кульпарковская, вблизи Психиатрической больницы.
Не исключают, что здание могли поджечь преднамеренно. Об этом написал мэр Львова Андрей Садовый в телеграме.
Интересно На Львовщине устроили крестный ход для выноса плащаницы: полиция открыла дело
На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители. Полиция пытается выяснить обстоятельства происшествия.
Руководитель больницы вместе с руководителем Центра реабилитации "Феникс" готовят документы на выделение средств из областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий пожара. Львов также готов приобщиться финансово, чтобы как можно быстрее помещение вернулось в рабочее состояние,
– написал Садовый.
Читайте также
-
Обмен пленными: что известно о военных и гражданских, которых освободилисегодня , 16:49
-
Когда возобновятся авиаперевозки в Украине: прогноз Криклиясегодня , 20:10
-
Обмен пленными: заключенных, которые отказались возвращаться к боевикам, отпустят на волю– видеосегодня , 17:25
-
Командующий Нацгвардии Николай Балан заболел COVID-19, – Геращенкосегодня , 20:33
-
Как Украина будет выходить из карантина: эксклюзивное интервью с министром Криклиемсегодня , 21:31
-
На Львовщине устроили крестный ход для выноса плащаницы: полиция открыла делосегодня , 16:03