Во Львове загорелся Центр помощи ветеранам АТО: не исключают возможность поджога

В Львове 17 апреля вспыхнул пожар в Центре помощи ветеранам АТО "Феникс". Он расположен на улице Кульпарковская, вблизи Психиатрической больницы.

Не исключают, что здание могли поджечь преднамеренно. Об этом написал мэр Львова Андрей Садовый в телеграме.

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На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители. Полиция пытается выяснить обстоятельства происшествия.

Руководитель больницы вместе с руководителем Центра реабилитации "Феникс" готовят документы на выделение средств из областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий пожара. Львов также готов приобщиться финансово, чтобы как можно быстрее помещение вернулось в рабочее состояние,

– написал Садовый.