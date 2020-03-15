Во Львове закрывают все учреждения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС

Во Львове с понедельника, 16 марта, закроют все заведения торговли в связи с карантином против распространения коронавируса Covid-19. Открытыми для горожан оставят только продуктовые магазины, аптеки и заправки.

О временном закрытии всех торговых заведений сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей фейсбук-странице.

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С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже,

– отметил Садовый.

Соответствующее решение о закрытии всех заведений примут 16 марта во время заседания городской комиссии по вопросам техногенной безопасности.

Позже Садовый в комментарии ZAXID.NET уточнил, что закрытыми будут все торговые заведения, не имеющие стратегического значения для жизнедеятельности львовян. Следовательно, уже с понедельника в столице Галичины закроют рестораны, кафе и торгово-развлекательные центры.

К слову, накануне львовский ресторатор Вардкес Арзуманян объявил о закрытии с 17 марта своих ресторанов на период карантина. Речь идет о таких 6 учреждениях:

Кентавр,

Mons Pius,

Шампанерия Х&Х,

Либрария,

Пара Джанов,

Тарон.

"Если закрытые рестораны сохранят хотя бы одну жизнь, надо закрывать. Завтра последний рабочий день во всех наших заведениях. Со вторника, 17 марта, закрываемся на карантин. Пока на две недели", – сообщил Арзуманян в комментарии ZAXID.NET.