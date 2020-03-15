Во Львове закрывают все учреждения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС
Во Львове с понедельника, 16 марта, закроют все заведения торговли в связи с карантином против распространения коронавируса Covid-19. Открытыми для горожан оставят только продуктовые магазины, аптеки и заправки.
О временном закрытии всех торговых заведений сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей фейсбук-странице.
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С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже,
– отметил Садовый.
Соответствующее решение о закрытии всех заведений примут 16 марта во время заседания городской комиссии по вопросам техногенной безопасности.
Позже Садовый в комментарии ZAXID.NET уточнил, что закрытыми будут все торговые заведения, не имеющие стратегического значения для жизнедеятельности львовян. Следовательно, уже с понедельника в столице Галичины закроют рестораны, кафе и торгово-развлекательные центры.
К слову, накануне львовский ресторатор Вардкес Арзуманян объявил о закрытии с 17 марта своих ресторанов на период карантина. Речь идет о таких 6 учреждениях:
- Кентавр,
- Mons Pius,
- Шампанерия Х&Х,
- Либрария,
- Пара Джанов,
- Тарон.
"Если закрытые рестораны сохранят хотя бы одну жизнь, надо закрывать. Завтра последний рабочий день во всех наших заведениях. Со вторника, 17 марта, закрываемся на карантин. Пока на две недели", – сообщил Арзуманян в комментарии ZAXID.NET.