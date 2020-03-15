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      Во Львове закрывают все учреждения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС

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      Садовый объявил о закрытии всех торговых заведений во Львове / Фото 24 канала

      Во Львове с понедельника, 16 марта, закроют все заведения торговли в связи с карантином против распространения коронавируса Covid-19. Открытыми для горожан оставят только продуктовые магазины, аптеки и заправки.

      О временном закрытии всех торговых заведений сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей фейсбук-странице.

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      С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже,
      – отметил Садовый.

      Соответствующее решение о закрытии всех заведений примут 16 марта во время заседания городской комиссии по вопросам техногенной безопасности.

      Позже Садовый в комментарии ZAXID.NET уточнил, что закрытыми будут все торговые заведения, не имеющие стратегического значения для жизнедеятельности львовян. Следовательно, уже с понедельника в столице Галичины закроют рестораны, кафе и торгово-развлекательные центры.

      К слову, накануне львовский ресторатор Вардкес Арзуманян объявил о закрытии с 17 марта своих ресторанов на период карантина. Речь идет о таких 6 учреждениях:

      • Кентавр,
      • Mons Pius,
      • Шампанерия Х&Х,
      • Либрария,
      • Пара Джанов,
      • Тарон.

      "Если закрытые рестораны сохранят хотя бы одну жизнь, надо закрывать. Завтра последний рабочий день во всех наших заведениях. Со вторника, 17 марта, закрываемся на карантин. Пока на две недели", – сообщил Арзуманян в комментарии ZAXID.NET.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Продукты Новости Львова
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