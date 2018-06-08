Во Львове "заминировали" сразу девять бизнес-центров

В пятницу, 8 июня, в полицию поступила информация от сотрудников горячей линии города о том, что в 10.28 они получили электронное письмо с уведомлением о "заминировании" девяти зданий бизнес-центров.

Об этом сообщает ГУНП Львовской области.

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Три бизнес-центра расположены на улице Научной, два – на Промышленной, другие – на улицах Зеленой, Шевченко, Богдана Хмельницкого и Героев УПА.

"Сейчас офисные помещения обследуют эксперты-взрывотехники и кинологи, работают следственно-оперативные группы и сотрудники других соответствующих служб", – говорится в сообщении.

Устанавливается личность, которая сообщила о заминировании, а также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в четверг, 7 июня, в полицию Харькова в очередой раз за последние три дня поступило анонимное сообщение о закладке взрывчатки в пяти бизнес-центрах.