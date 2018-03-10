Во Львове "заминировали" вокзал: произошла массовая эвакуация
Вечером 9 марта правоохранители Львова получили анонимное сообщение о том, что Главный железнодорожный вокзал города заминирован. Как выяснилось, эта информация оказалась ложной.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
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Отмечается, что правоохранители, которые прибыли на место вызова, обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию. В итоге никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
В частности, на месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях.
Кроме того, из помещения вокзала были эвакуированы 360 человек.
Сейчас полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании, и решается вопрос об открытии уголовного производства.