Во Львове запретили на неделю катать людей на лошадях после несчастного случая

Львовский городской совет на неделю запретил катать людей на лошадях и конных экипажах. Все из-за несчастного случая, который произошел накануне.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что нужно проверить все в отношении безопасности. За неделю времени власти города проведут весь ряд мероприятий, круглые столы, обсуждения, и после этого будет финальное решение.

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Сейчас мы не будем использовать этот метод развлечения для львовян и гостей города,

– отметил мэр Львова.

Андрей Садовый рассказал, что 15-летняя Олеся, которую травмировали напуганые лошади 2 ноября, находится в столице в Охматдете, и идет на поправку. По словам мэра, расходы на лечение покроют из городского бюджета.

Садовый добавил, что требует от полиции "найти тех нелюдей, которые бросили петарду, потому что во время войны использовать петарды и салюты – это преступление, это фактически покушение на убийство".

Во Львовском горсовете также напомнили, что использование фейерверков в городе категорически запрещено. Сейчас городской совет передал записи с камер видеонаблюдения правоохранительным органам.

Что известно о несчастном случае с лошадьми и ребенком во Львове?

Вечером 2 ноября в самом центре Львова на проспекте Свободы иностранцы запускали фейерверки. Это всполошило лошадей, запряженных в прогулочную карету, и они начали бежать по пешеходной части проспекта. Кучеру удалось развернуть напуганных животных и они врезались в лавку, где как раз сидела 15-летняя девочка из Львовской области.

Девочку с открытым переломом сразу забрали в Охматдет, где прооперировали.

В то же время одна из кобыл – Фауна – переломила себе обе передние ноги, поэтому животное пришлось усыпить.

Сейчас делом занимается полиция. Правоохранители ищут иностранцев, которые запускали фейерверки. Заметим, что запуск фейерверков запрещен во Львове с 2014 года.

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