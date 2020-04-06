Во Львове запустили две лаборатории, в которых ПЦР-тесты делают в течение дня

Мэр Львова отметил, что в городе придерживаются стратегии массового тестирования людей на коронавирус. Сейчас запустили две лаборатории, в которых ПЦР-тесты делают в течение одного дня.

О борьбе с коронавирусом во Львове рассказал в эфире "Свободы слова" мэр города Андрей Садовый.

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По его словам, стратегия, которую выбрал Львов – массовое тестирование людей.

По состоянию на 6 апреля город получил 25 тысяч экспресс-тестов. Их используют для проверки водителей автобусов, троллейбусов, трамваев, работников медучреждений, социальной сферы. Кроме того, компании тестируют своих сотрудников.

Если экспресс-тест показывает положительный результат, то сразу проводят ПЦР-тест.

Мы запустили две лаборатории. Вышли на тот уровень, когда по анализам, которые принимают в течение дня, сразу имеем оперативный результат,

– отметил Садовый.

Он отметил, что основная текущая задача – изолировать людей, которые являются носителями вируса.

Кроме того, мэр добавил, что всем медицинским работникам, которые работают с больными коронавирус, город выплачивает 10 тысяч гривен.

Обратите внимание! По состоянию на 6 апреля на Львовщине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом. Один пациент умер 4 апреля, трое – выздоровели.

Коронавирус в Украине: основное

По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 319 случаев заражения коронавирусом . Умерли 38 человек, выздоровели – 28.

. Умерли 38 человек, выздоровели – 28. 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине .

. С 6 апреля карантинные мероприятия по всей Украине усилили.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала