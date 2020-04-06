Во Львове запустили две лаборатории, в которых ПЦР-тесты делают в течение дня
Мэр Львова отметил, что в городе придерживаются стратегии массового тестирования людей на коронавирус. Сейчас запустили две лаборатории, в которых ПЦР-тесты делают в течение одного дня.
О борьбе с коронавирусом во Львове рассказал в эфире "Свободы слова" мэр города Андрей Садовый.
Читайте также Во Львове ввели проезд в общественном транспорте по спецпропускам
По его словам, стратегия, которую выбрал Львов – массовое тестирование людей.
По состоянию на 6 апреля город получил 25 тысяч экспресс-тестов. Их используют для проверки водителей автобусов, троллейбусов, трамваев, работников медучреждений, социальной сферы. Кроме того, компании тестируют своих сотрудников.
Если экспресс-тест показывает положительный результат, то сразу проводят ПЦР-тест.
Мы запустили две лаборатории. Вышли на тот уровень, когда по анализам, которые принимают в течение дня, сразу имеем оперативный результат,
– отметил Садовый.
Он отметил, что основная текущая задача – изолировать людей, которые являются носителями вируса.
Кроме того, мэр добавил, что всем медицинским работникам, которые работают с больными коронавирус, город выплачивает 10 тысяч гривен.
Обратите внимание! По состоянию на 6 апреля на Львовщине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом. Один пациент умер 4 апреля, трое – выздоровели.
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 319 случаев заражения коронавирусом. Умерли 38 человек, выздоровели – 28.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
- С 6 апреля карантинные мероприятия по всей Украине усилили.
Читайте также
-
Победить прокрастинация можно: объясняем как это сделать за 25 минутсегодня , 21:00
-
Гончаренко подал в суд на решение правительства относительно карантинасегодня , 17:39
-
"Поймали на горячем": стало понятно, кто давал взятки врачам за рецепты на "нужные" лекарствасегодня , 18:28
-
Кто виноват в масштабной вспышке коронавируса в Италии, – расследование The New York Timesсегодня , 16:33
-
В Тернополе женщина не впустила домой мужа, который вернулся из Польшисегодня , 17:10
-
Наличный курс валют 6 апреля: гривна еще больше подорожаласегодня , 19:42