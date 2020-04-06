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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Во Львове запустили две лаборатории, в которых ПЦР-тесты делают в течение дня

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      Садовый о ситуации с коронавирусом во Львове / hromadske.ua

      Мэр Львова отметил, что в городе придерживаются стратегии массового тестирования людей на коронавирус. Сейчас запустили две лаборатории, в которых ПЦР-тесты делают в течение одного дня.

      О борьбе с коронавирусом во Львове рассказал в эфире "Свободы слова" мэр города Андрей Садовый.

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      По его словам, стратегия, которую выбрал Львов – массовое тестирование людей.

      По состоянию на 6 апреля город получил 25 тысяч экспресс-тестов. Их используют для проверки водителей автобусов, троллейбусов, трамваев, работников медучреждений, социальной сферы. Кроме того, компании тестируют своих сотрудников.

      Если экспресс-тест показывает положительный результат, то сразу проводят ПЦР-тест.

      Мы запустили две лаборатории. Вышли на тот уровень, когда по анализам, которые принимают в течение дня, сразу имеем оперативный результат,
      – отметил Садовый.

      Он отметил, что основная текущая задача – изолировать людей, которые являются носителями вируса.

      Кроме того, мэр добавил, что всем медицинским работникам, которые работают с больными коронавирус, город выплачивает 10 тысяч гривен.

      Обратите внимание! По состоянию на 6 апреля на Львовщине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом. Один пациент умер 4 апреля, трое – выздоровели.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 319 случаев заражения коронавирусом. Умерли 38 человек, выздоровели – 28.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • С 6 апреля карантинные мероприятия по всей Украине усилили.

      Нові карантинні обмеження
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Медицина Карантин в Украине 2020 Новости Львова Андрей Садовой Новости Украины
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