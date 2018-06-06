Во Львове журналисты отправились в рейд по игровым автоматам: видео

Игорный бизнес в Украине продолжает процветать, несмотря на все запреты. Такие заведения спокойно работают под видом государственных лотерей во всех регионах. Один за другим появляются новые клубы, их названия всем известны.

Громкая музыка и полумрак. Кофе, чай или что-то покрепче на выбор, можно даже закурить. Салоны игровых автоматов делают все, чтобы удержать клиента. Если же вы новичок, то работники Космолота охотно "введут в игру". За двадцать минут на виртуальной рулетке журналисты, которые отправились в специальный рейд, проиграли 50 гривен.

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Такие игорные заведения работают круглосуточно. Космолот, Спорт Лото, Фаворит, все это разные вывески одной сети, которые работают по лицензии Украинской национальной лотереи. Выдают они себя за государственную лотерею, но когда мы идем с включенной камерой, работники сразу прячутся, а посетители уходят.

Здесь видно, что это вовсе не лотерея, а абсолютно модернизированный игорный бизнес. Когда-то были однорукие бандиты, сейчас модернизировались в современные компьютеры, но посмотрите, пожалуйста, здесь клавиатура, здесь абсолютно те вещи, которые были когда-то на одноруком игорном бандите,

– комментирует ситуацию депутат Львовского горсовета Андрей Сапожников.

Во время рейда, работникам по телефону приказали выключить свет и закрыться. Словно по команде, так закрылись около десяти игорных заведений, расположенных на одной улице. Игорный бизнес в Украине запретили еще в 2009 году. Однако игровые салоны обошли запрет и вернулись под вывеской государственной лотереи.

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"Сегодня все устранились. Государственная фискальная служба показывает на полицию, полиция показывает на какие-то министерства, министерство выдает лицензию якобы на лотерею, а пробел в постановлении кабинета министров дает возможность работать нелегально, незаконно этим игорным салонам", – отметил депутат Львовского горсовета Андрей Сапожников

Кто же стоит за этим бизнесом? Официальный владелец "Украинской национальной лотереи", по лицензии которой работают Космолот, Спорт Лото, Фаворит – английский инвестор Майкл Фогго. Однако, конкуренты фирмы неоднократно указывали на ее причастность к народному депутату – заместителю фракции блока Порошенко в парламенте Александру Третьякову. УНЛ и сам Третьяков это отрицают. УНЛ – не единственный оператор.

Есть еще компания "М.С.Л.", которую в последнее время связывают с двумя народными депутатами – экс-регионалом Виталием Хомутынником и нарфронтовцем Сергеем Пашинским. Третий оператор – "Патриот". По информации проекта "Наши деньги" владельцем является российский бизнесмен Олег Бойко, который финансирует террористов. С 2015 года компания под санкциями, однако в конце мая их сняли. А пока одни зарабатывают на азартных играх, правительство и парламент явно не спешат с тем, чтобы их запретить или легализовать.