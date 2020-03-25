Во львовских больницах никаких спецпалат для VIP-клиентов не будет, – Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый заверил, что в больницах города не будут создавать особых условий для больных коронавирусом VIP-клиентов. Всех будут лечить на равных условиях.
О том, что особых палат для состоятельных и влиятельных во Львове не будет, сообщил в фейсбуке мэр города Андрей Садовый.
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Во львовских больницах никаких спецпалат для "коронавирусных" VIP-клиентов не будет,
– написал Садовый.
Он пожелал всем здоровья и добавил, что лечить будут на равных условиях всех, у кого возникнет такая необходимость.
О помощи из Китая
Городской председатель Львова также отчитался о практическом применении помощи из Китая. По его словам, в Львовском областном лабораторном центре Минздрава уже используют наборы реагентов, которые накануне доставили из Киева.
"Теперь ПЦР-тесты (которые позволят выявлять инфекцию на ранней стадии) будут делать во Львове", – добавил мэр. Ранее анализы надо было отправлять в Киев, а на результаты ждать несколько дней.
Садовый ожидает, что лаборатория будет делать от 100 тестов в день.
Основное о коронавирусе во Львове
- В городе зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом.
- Во Львове закрыты спортивные клубы, театры, ТРЦ, салоны красоты и т.п.
- С 23 марта во Львове отменили льготный проезд в общественном транспорте: для того, чтобы пенсионеры меньше бывали в местах большого скопления людей.
- С 24 марта во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Богослужение в крупнейших храмах города транслируют онлайн. Людей призывают молиться дома, чтобы не подвергать себя опасности. В это воскресенье храмы Львова были пустыми.
- Во всех районах Львова ездят информационные машины, которые громко напоминают правила карантина.
- Львовские швейные предприятия перепрофилируют для того, чтобы их работники изготавливали костюмы биологической защиты для местных больниц.
- Накануне бортом из Киева во Львов доставили помощь из Китая.