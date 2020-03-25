Во львовских больницах никаких спецпалат для VIP-клиентов не будет, – Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый заверил, что в больницах города не будут создавать особых условий для больных коронавирусом VIP-клиентов. Всех будут лечить на равных условиях.

О том, что особых палат для состоятельных и влиятельных во Львове не будет, сообщил в фейсбуке мэр города Андрей Садовый.

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Во львовских больницах никаких спецпалат для "коронавирусных" VIP-клиентов не будет,

– написал Садовый.

Он пожелал всем здоровья и добавил, что лечить будут на равных условиях всех, у кого возникнет такая необходимость.

О помощи из Китая

Городской председатель Львова также отчитался о практическом применении помощи из Китая. По его словам, в Львовском областном лабораторном центре Минздрава уже используют наборы реагентов, которые накануне доставили из Киева.

"Теперь ПЦР-тесты (которые позволят выявлять инфекцию на ранней стадии) будут делать во Львове", – добавил мэр. Ранее анализы надо было отправлять в Киев, а на результаты ждать несколько дней.

Садовый ожидает, что лаборатория будет делать от 100 тестов в день.

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