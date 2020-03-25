22:51
25 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Во львовских больницах никаких спецпалат для VIP-клиентов не будет, – Садовый

      - Читати новину українською

      Мэр Львова Андрей Садовый заверил, что в больницах города не будут создавать особых условий для больных коронавирусом VIP-клиентов. Всех будут лечить на равных условиях.

      О том, что особых палат для состоятельных и влиятельных во Львове не будет, сообщил в фейсбуке мэр города Андрей Садовый.

      Обратите внимание Андрей Садовый воззвал к помощи: Каждого, кто сдаст кровь, мы завезем на такси бесплатно

      Во львовских больницах никаких спецпалат для "коронавирусных" VIP-клиентов не будет,
      – написал Садовый.

      Он пожелал всем здоровья и добавил, что лечить будут на равных условиях всех, у кого возникнет такая необходимость.

      О помощи из Китая

      Городской председатель Львова также отчитался о практическом применении помощи из Китая. По его словам, в Львовском областном лабораторном центре Минздрава уже используют наборы реагентов, которые накануне доставили из Киева.

      "Теперь ПЦР-тесты (которые позволят выявлять инфекцию на ранней стадии) будут делать во Львове", – добавил мэр. Ранее анализы надо было отправлять в Киев, а на результаты ждать несколько дней.

      Садовый ожидает, что лаборатория будет делать от 100 тестов в день.

      Основное о коронавирусе во Львове

      • В городе зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом.
      • Во Львове закрыты спортивные клубы, театры, ТРЦ, салоны красоты и т.п.
      • С 23 марта во Львове отменили льготный проезд в общественном транспорте: для того, чтобы пенсионеры меньше бывали в местах большого скопления людей.
      • С 24 марта во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
      • Богослужение в крупнейших храмах города транслируют онлайн. Людей призывают молиться дома, чтобы не подвергать себя опасности. В это воскресенье храмы Львова были пустыми.
      • Во всех районах Львова ездят информационные машины, которые громко напоминают правила карантина.
      • Львовские швейные предприятия перепрофилируют для того, чтобы их работники изготавливали костюмы биологической защиты для местных больниц.
      • Накануне бортом из Киева во Львов доставили помощь из Китая.

      Беременная из Ирпеня, у которой обнаружили коронавирус, родила: что известно о матери и ребенке
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Лечение Здоровье Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Министерство здравоохранения Украины Медицина Китай Новости Львова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 В мире есть кое-что пострашнее коронавирус
      Олекса Коба
      сегодня , 21:47 Битва с коронавирусом: реальны ли мечты Трампа открыть США к Пасхе
      Анатолій Максимов
      сегодня , 11:00 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
      24 марта , 10:00 Авто в кредит – дешевле, чем за полную стоимость
      сегодня , 21:30 Коронавирус – жадность, тупость и безрассудство: шокирующие случаи в мире
      Іван Яковина
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук