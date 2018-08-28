Во львовских школах отменили праздничные линейки

В школах Львова новый учебный год начнут не с традиционной праздничной линейки, а с мастер-классов, флешмобов и игр.

Такие нововведения предложили в городском управлении образования.

Читайте также: ВНО по математике станет обязательным

Они убеждены, что такой праздник детям запомнится на всю жизнь и психологически настроит на позитив во время обучения.

Такой формат проведения празднования позволит забыть о долговременных пребывания на линейках. Иногда под палящим солнцем с длинными речами администрации и приглашенных гостей. В таких случаях полностью теряется смысл слова "праздник",

– отметила начальница городского управления образования Зоряна Довганык.

Видео комментария Зоряны Довганик

Напомним, ресурс "Освита.ua" обнародовал рейтинг школ, областей и городов Украины, в которых лучше всех выпускники составили ВНО. Среди областей первое место заняла Львовская, а среди городов отличился Киев.