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      Во Львовской и Харьковской областях придется ввести чрезвычайную ситуацию, – Шмыгаль

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      Правительство Украины уже объявило режим чрезвычайной ситуации в 6 регионах, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом Covid-19. Вероятнее всего, 21 марта такой режим введут и в Харьковской и Львовской областях. Там накануне диагностировали первые случаи коронавируса.

      О планах правительства относительно Львовщины и Харьковщины рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".

      Важно Чем отличается военное положение от чрезвычайной ситуации

      Мы сегодня приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в трех регионах Украины. В целом уже введен в 6 регионах. Очевидно, что завтра (21 марта – 24 канал) придется ввести еще, потому что сегодня Львов и Харьков, к сожалению, присоединились к печальной статистике,
      – подчеркнул Шмигаль.

      Он добавил, что Кабинет Министров продолжает работать практически круглосуточно. Для борьбы с коронавирусом власть мобилизует все возможные ресурсы правительства, бизнеса, также присоединяются простые украинцы.

      "Коронавирус сегодня превратился в реальность. К сожалению, мы потеряли 3 человек. К сожалению, ежедневно количество больных увеличивается, а темп этого роста ускоряется. Это реальная угроза. Заболеть может каждый", – добавил Шмыгаль.

      Также премьер выразил соболезнования родным погибших от коронавируса украинцев.

      Режим чрезвычайной ситуации ввели в:

      • Киеве;
      • Киевской области,
      • Житомирской обласі,
      • Черновицкой области,
      • Днепропетровской области,
      • Ивано-Франковской области.


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      Карантин в Украине против распространения коронавируса: главное

      • По состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
      • Есть и хорошие новости. В Черновцах от коронавирус вылечили первого больного. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.
      • Не работают учебные заведения, проводят спортивные соревнования, культурные события и прочее. Закрыли также все рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и тому подобное.
      • Работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости политики Новости Украины Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Жертвы Новости Харькова Новости Львова Денис Шмыгаль
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