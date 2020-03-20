Во Львовской и Харьковской областях придется ввести чрезвычайную ситуацию, – Шмыгаль
Правительство Украины уже объявило режим чрезвычайной ситуации в 6 регионах, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом Covid-19. Вероятнее всего, 21 марта такой режим введут и в Харьковской и Львовской областях. Там накануне диагностировали первые случаи коронавируса.
О планах правительства относительно Львовщины и Харьковщины рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".
Важно Чем отличается военное положение от чрезвычайной ситуации
Мы сегодня приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в трех регионах Украины. В целом уже введен в 6 регионах. Очевидно, что завтра (21 марта – 24 канал) придется ввести еще, потому что сегодня Львов и Харьков, к сожалению, присоединились к печальной статистике,
– подчеркнул Шмигаль.
Он добавил, что Кабинет Министров продолжает работать практически круглосуточно. Для борьбы с коронавирусом власть мобилизует все возможные ресурсы правительства, бизнеса, также присоединяются простые украинцы.
"Коронавирус сегодня превратился в реальность. К сожалению, мы потеряли 3 человек. К сожалению, ежедневно количество больных увеличивается, а темп этого роста ускоряется. Это реальная угроза. Заболеть может каждый", – добавил Шмыгаль.
Также премьер выразил соболезнования родным погибших от коронавируса украинцев.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в:
- Киеве;
- Киевской области,
- Житомирской обласі,
- Черновицкой области,
- Днепропетровской области,
- Ивано-Франковской области.
Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации / МВД
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Карантин в Украине против распространения коронавируса: главное
- По состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
- Есть и хорошие новости. В Черновцах от коронавирус вылечили первого больного. Повторный тест, который провели мужчине, показал отрицательный результат.
- С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.
- Не работают учебные заведения, проводят спортивные соревнования, культурные события и прочее. Закрыли также все рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и тому подобное.
- Работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.