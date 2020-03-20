Во Львовской и Харьковской областях придется ввести чрезвычайную ситуацию, – Шмыгаль

Правительство Украины уже объявило режим чрезвычайной ситуации в 6 регионах, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом Covid-19. Вероятнее всего, 21 марта такой режим введут и в Харьковской и Львовской областях. Там накануне диагностировали первые случаи коронавируса.

О планах правительства относительно Львовщины и Харьковщины рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".

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Мы сегодня приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в трех регионах Украины. В целом уже введен в 6 регионах. Очевидно, что завтра (21 марта – 24 канал) придется ввести еще, потому что сегодня Львов и Харьков, к сожалению, присоединились к печальной статистике,

– подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что Кабинет Министров продолжает работать практически круглосуточно. Для борьбы с коронавирусом власть мобилизует все возможные ресурсы правительства, бизнеса, также присоединяются простые украинцы.

"Коронавирус сегодня превратился в реальность. К сожалению, мы потеряли 3 человек. К сожалению, ежедневно количество больных увеличивается, а темп этого роста ускоряется. Это реальная угроза. Заболеть может каждый", – добавил Шмыгаль.

Также премьер выразил соболезнования родным погибших от коронавируса украинцев.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в:

Киеве;

Киевской области,

Житомирской обласі,

Черновицкой области,

Днепропетровской области,

Ивано-Франковской области.



Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации / МВД

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