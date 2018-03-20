12:22
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-5°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
  • пятница
    1°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Во Львовской области грузовик столкнулся с патрульным авто: есть пострадавший

35 Читати новину українською

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Львовской области на трассе Львов-Краковец около 10 часов утра. Грузовик столкнулся с автомобилем патрульной полиции.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Читайте также: Смертельное ДТП с участием беспилотного авто Uber в США: в полиции назвали виновных

"Под Явором авария с участием полиции и фуры, в патрульной "Рено Дастер" оторвано колесо и побитая левая передняя сторона", — отметил он.

По предварительным данным, пострадал один полицейский, его госпитализировали.

В то же время о состоянии других участников ДТП пока не сообщается. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП ДТП с участием полиции Фотоновости Новости Львова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 3 января , 11:03
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
Наркодилеры изобретательно пытались провезти тонны кокаина в Европу
 23 сентября 2017 , 07:19
Финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве: обнародована стоимость билетов
 15 марта , 19:29
Чем особенный семиместный Mazda CX-9: тест-драйв от Авто 24
 7 марта , 07:00
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук