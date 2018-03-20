Во Львовской области грузовик столкнулся с патрульным авто: есть пострадавший

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Львовской области на трассе Львов-Краковец около 10 часов утра. Грузовик столкнулся с автомобилем патрульной полиции.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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"Под Явором авария с участием полиции и фуры, в патрульной "Рено Дастер" оторвано колесо и побитая левая передняя сторона", — отметил он.

По предварительным данным, пострадал один полицейский, его госпитализировали.

В то же время о состоянии других участников ДТП пока не сообщается. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.