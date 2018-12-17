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      Во Львовской области из-за сильного снегопада ограничили движение фур

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      На участке трассы Киев – Чоп остановили движение фур
      На участке трассы Киев – Чоп остановили движение фур / Иллюстративное фото

      Полиция ограничила движение грузовиков на трассе Киев – Чоп во Львовской области из-за сильного снегопада. Неочищенный участок расположен по дороге на Закарпатье, а именно перед перевалом и на самом перевале за Сколе.

      Об этом информирует "Главком" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции во Львовской области.

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      В связи с ухудшением погодных условий на территории Львовской области, а именно на дороге Киев – Чоп, начиная с 640 километра по 680 километр, введено ограничение для движения большегрузного транспорта, так как дорожное покрытие не очищенно, транспортные средства застревают и не могут продолжать движение,
      – говорится в сообщении правоохранителей.

      Пока неизвестно, когда движение на участке восстановят для проезда грузовиков.

      Отметим, что в связи с 1-3 уровнем снеголавинной опасности в части украинских Карпат объявлено штормовое предупреждение. Также спасатели предупредили жителей Тернопольщины о сильных метелях и шквалах ветра, которые разыграются в области до 18 декабря.

      Как спастись во время схода снежной лавины?
      - нужно сбросить с себя тяжелое снаряжение (рюкзак, лыжные палки и прочее) – это увеличит шансы не оказаться под лавиной;
      - в случае схода снежной лавины нужно не паниковать и, при необходимости, оказать помощь людям, которые рядом;
      - услышав шум лавины, нужно найти тайник, лучшее место за скалой или деревом, и лечь на землю;
      - защитить голову руками, сгруппироваться прижав колени к животу и лечь по направлению схода лавины и стараться дышать через одежду;
      - когда лавина начала сходить, нужно стараться расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки, выполняя плавательные движения. Это поможет дыханию, когда остановится снежная лавина;
      - нужно не позволять себе заснуть, помня о том, что вас ищут и спасут в течении некоторого времени;
      - если есть возможность, потихоньку разгребайте снег и продвигайтесь вверх к поверхности.

      Теги: Новости Украины Новости Львова Транспорт Полиция Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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