Во Львовской области из-за сильного снегопада ограничили движение фур

Полиция ограничила движение грузовиков на трассе Киев – Чоп во Львовской области из-за сильного снегопада. Неочищенный участок расположен по дороге на Закарпатье, а именно перед перевалом и на самом перевале за Сколе.

Об этом информирует "Главком" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции во Львовской области.

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В связи с ухудшением погодных условий на территории Львовской области, а именно на дороге Киев – Чоп, начиная с 640 километра по 680 километр, введено ограничение для движения большегрузного транспорта, так как дорожное покрытие не очищенно, транспортные средства застревают и не могут продолжать движение,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Пока неизвестно, когда движение на участке восстановят для проезда грузовиков.

Отметим, что в связи с 1-3 уровнем снеголавинной опасности в части украинских Карпат объявлено штормовое предупреждение. Также спасатели предупредили жителей Тернопольщины о сильных метелях и шквалах ветра, которые разыграются в области до 18 декабря.

Как спастись во время схода снежной лавины?

- нужно сбросить с себя тяжелое снаряжение (рюкзак, лыжные палки и прочее) – это увеличит шансы не оказаться под лавиной;

- в случае схода снежной лавины нужно не паниковать и, при необходимости, оказать помощь людям, которые рядом;

- услышав шум лавины, нужно найти тайник, лучшее место за скалой или деревом, и лечь на землю;

- защитить голову руками, сгруппироваться прижав колени к животу и лечь по направлению схода лавины и стараться дышать через одежду;

- когда лавина начала сходить, нужно стараться расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки, выполняя плавательные движения. Это поможет дыханию, когда остановится снежная лавина;

- нужно не позволять себе заснуть, помня о том, что вас ищут и спасут в течении некоторого времени;

- если есть возможность, потихоньку разгребайте снег и продвигайтесь вверх к поверхности.