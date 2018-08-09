Во Львовской области масштабный пожар
В четверг, 9 августа, в Пустомытовском районе во Львовской области из-за пожара выгорело два гектара стерни.
Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.
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"В 18:53 к спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Гаи Пустомытовского района на открытой территории. Пожар локализован в 20:59, ликвидирован в 21:15. Огнем уничтожена стерня на площади 20 тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 13 спасателей и 4 единицы спецтехники", – отметили в ГСЧС.
Огнем уничтожена стерня на площади 20 тысяч квадратных метров
Пожар
К ликвидации пожара привлекли 13 спасателей
В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения горения устанавливается.
Источник: 24 Канал
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