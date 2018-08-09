Во Львовской области масштабный пожар

В четверг, 9 августа, в Пустомытовском районе во Львовской области из-за пожара выгорело два гектара стерни.

Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.

Читайте также: В Чернигове на ходу загорелась маршрутка и выгорела дотла: фото и видео

"В 18:53 к спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Гаи Пустомытовского района на открытой территории. Пожар локализован в 20:59, ликвидирован в 21:15. Огнем уничтожена стерня на площади 20 тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 13 спасателей и 4 единицы спецтехники", – отметили в ГСЧС.



Огнем уничтожена стерня на площади 20 тысяч квадратных метров



Пожар



К ликвидации пожара привлекли 13 спасателей

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения горения устанавливается.