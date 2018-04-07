Во Львовской области образовалась новая карстовая пропасть

Возле автодороги Дрогобыч - Трускавец на Львовщине образовалась новая карстовая пропасть.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

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"В селе Модричи Дрогобычского района, недалеко от автодороги Дрогобыч - Трускавец, обнаружили новую грунтовую пропасть. Она имеет размеры 4х4 м и около 4 м в глубину. Расположена в 500 м от зданий и в 100 м от электрической опоры", – говорится в сообщении .

По данным департамента, район размещения пропасти оградили. Пока неизвестно, какой уровень угрозы в результате карстового провала.

К слову, на Львовщине произошел трагический случай две девочки – 2014 и 2015 года – упали в выгребную яму.