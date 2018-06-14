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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львовской области от удара током погиб 10-летний мальчик

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Во Львовской области 10-летний мальчик погиб от удара током
Во Львовской области 10-летний мальчик погиб от удара током / УНН

В среду, 13 июня, в Дрогобыче, что во Львовской области, в результате поражения электрическим током погиб 10-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП во Львовской области.

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Около 17:00 в отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в городе Дрогобыч умер 10-летний ребенок. Как предварительно установили врачи, смерть мальчика наступила в результате поражения электрическим током.

Предварительно установлено, что на улице Грюнвальдской в Дрогобыче мальчик, проходя по кладке был поражен электротоком, от чего скончался на месте происшествия,
– отметили в пресс-службе.

По факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.

Напомним, в Волынской области в результате удара молнии во время непогоды погибло двое подростков. После бури были обесточены 55 населенных пунктов, отключено 15 линий электропередач и 232 трансформаторные подстанции.

Теги: Новости Украины Новости Львова Дети Жертвы
Источник: 24 канал
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