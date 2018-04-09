Во Львовской области перевернулся грузовой поезд: фото
В понедельник, 9 апреля, в Буском районе Львовской области перевернулся грузовой поезд. Разбитые вагоны заблокировали движение по железной дороге.
Об этом сообщает портал "Варта-1".
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Из-за аварии во Львов не доехала электричка из Ровно. Пассажирам пришлось пешком преодолевать 10 километров до трассы.
Перевернулось по меньшей мере 10 вагонов
Кроме того, на львовском вокзале из-за отмены рейсов скопилось много людей. Маршрутки в районные центры отправляются переполненными.
Во Львовской области перевернулся грузовой поезд
Источник: 24 Канал
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