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Во Львовской области перевернулся грузовой поезд: фото

131 Читати новину українською
Из-за аварии движение на железной дороге заблокировано
Из-за аварии движение на железной дороге заблокировано / varta1.com.ua

В понедельник, 9 апреля, в Буском районе Львовской области перевернулся грузовой поезд. Разбитые вагоны заблокировали движение по железной дороге.

Об этом сообщает портал "Варта-1".

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Из-за аварии во Львов не доехала электричка из Ровно. Пассажирам пришлось пешком преодолевать 10 километров до трассы.

Перевернулось по меньшей мере 10 вагонов

Кроме того, на львовском вокзале из-за отмены рейсов скопилось много людей. Маршрутки в районные центры отправляются переполненными.


Во Львовской области перевернулся грузовой поезд

Теги: Новости Львова железная дорога Новости Украины Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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