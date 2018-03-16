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Во Львовской области пьяный водитель протаранил служебную машину патрульных

00:49, сегодня 15 Читати новину українською

Вблизи Львова автомобиль патрульной полиции протаранил авто, за рулем которого был военнослужащий. Полицейскую машину от удара бросило на встречную полосу.

Момент удара зафиксировали видеорегистраторы полицейской машины и машины, которые проезжали мимо. Легковушка, за рулем которой был военный, догнал машину патрульных.

Водитель Volkswagen не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение,
– пояснил заместитель начальника патрульной полиции Львовской области Владимир Струк.

От удара машину патрульных развернуло и вынесло на встречную полосу. Бус, который ехал по ней, к счастью, двигался с небольшой скоростью, поэтому успел вовремя затормозить. В результате столкновения пострадали оба водителя.

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Мужчина, который был причиной аварии, сначала пытался договориться с патрульными, но в конце концов признался, что употреблял спиртное.

По словам водителя Volkswagen, он несколько дней нес службу, после этого распивал спиртные напитки. И таким образом он не соблюдал дистанцию, и совершил наезд на автомобиль патрульной полиции,
– резюмировал Владимир Струк.

У водителя же патрульной машины медики подозревают сотрясение мозга.

Отметим, автопроисшествие произошло на трассе Киев-Чоп между селами Гамалеевка и Малые Подлески.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Львова
Источник: 24 Канал
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