Во Львовской области полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать дом своей жены

В пригороде Львова правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать дом своей жены.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления полиции Львовской области на странице Facebook.

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Инцидент произошел в одном из сел Пустомытовского района. Отмечается, что в 18:25 правоохранители получили сообщение о том, что 53-летний мужчина угрожает взорвать гранатой частный дом, в котором кроме него находились его жена и ее родственники.

Мужчина не шел на переговоры и угрожал взорвать дом... Спецназ взял дом штурмом, злоумышленник задержан,

– сообщил начальник ГУ НП во Львовской области Валерий Среда.

Он также добавил, что в результате штурма никто не пострадал. Гранату у злоумышленника изъяли, на месте работает следственно-оперативная группа полиции.