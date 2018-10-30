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      Во Львовской области полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать дом своей жены

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      Во Львовской области мужчина угрожал взорвать дом своей жены
      Во Львовской области мужчина угрожал взорвать дом своей жены / MVS.LVIV

      В пригороде Львова правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать дом своей жены.

      Об этом сообщила пресс-служба главного управления полиции Львовской области на странице Facebook.

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      Инцидент произошел в одном из сел Пустомытовского района. Отмечается, что в 18:25 правоохранители получили сообщение о том, что 53-летний мужчина угрожает взорвать гранатой частный дом, в котором кроме него находились его жена и ее родственники.

      Мужчина не шел на переговоры и угрожал взорвать дом... Спецназ взял дом штурмом, злоумышленник задержан,
      – сообщил начальник ГУ НП во Львовской области Валерий Среда.

      Он также добавил, что в результате штурма никто не пострадал. Гранату у злоумышленника изъяли, на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

       

      Теги: Полиция Новости Львова Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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