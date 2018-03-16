Во Львовской области пожилая женщина из-за оползня упала в 4-метровую пропасть: видео
В селе Подборцы Пустомытовского района во Львовской области, женщина провалилась в 4-метровую яму в собственном дворе, когда набирала воду из колодца. Инцидент произошел из-за оползня.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области.
Около сорока минут женщина звала на помощь соседей. Когда они ее услышали – вызвали спасателей. Те спустились к ней в пропасть и с помощью спасательной косынки и треноги пострадавшую подняли на поверхность.
Читайте также: На Черниговщине за несколько дней спасатели откачали более миллиона литров талой воды
С травмой ноги пострадавшую госпитализировали в больницу.
Отмечается, что вероятно, яма образовалась из-за подмыва воды.
Видео спасательной операции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии