Во Львовской области пожилая женщина из-за оползня упала в 4-метровую пропасть: видео

В селе Подборцы Пустомытовского района во Львовской области, женщина провалилась в 4-метровую яму в собственном дворе, когда набирала воду из колодца. Инцидент произошел из-за оползня.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области.

Около сорока минут женщина звала на помощь соседей. Когда они ее услышали – вызвали спасателей. Те спустились к ней в пропасть и с помощью спасательной косынки и треноги пострадавшую подняли на поверхность.

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С травмой ноги пострадавшую госпитализировали в больницу.

Отмечается, что вероятно, яма образовалась из-за подмыва воды.

Видео спасательной операции