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Во Львовской области водитель квадроцикла наехал на троих детей

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Во Львовской области водитель квадроцикла наехал на троих детей
Во Львовской области водитель квадроцикла наехал на троих детей / Иллюстративное фото

На Львовщине в селе Верхнее Синевидное мужчина, управляя квадроциклом, наехал на троих детей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 27 июля, около 16:00 часов, сообщили в пресс-службе полиции.

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Установлено, что 27-летний львовянин, управляя квадроциклом, совершил наезд на троих местных детей в возрасте 6-7 лет. Сейчас их осматривают медики, диагнозы уточняются,
– говорится в сообщении полиции.

Водителя квадроцикла проверяют на наличие алкогольного опьянения. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: Новости Украины Новости Львова Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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