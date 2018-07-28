Во Львовской области водитель квадроцикла наехал на троих детей

На Львовщине в селе Верхнее Синевидное мужчина, управляя квадроциклом, наехал на троих детей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 27 июля, около 16:00 часов, сообщили в пресс-службе полиции.

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Установлено, что 27-летний львовянин, управляя квадроциклом, совершил наезд на троих местных детей в возрасте 6-7 лет. Сейчас их осматривают медики, диагнозы уточняются,

– говорится в сообщении полиции.

Водителя квадроцикла проверяют на наличие алкогольного опьянения. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.