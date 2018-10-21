Во Львовской области загорелся автобус с десятками людей внутри: фото и видео

В субботу вечером, 20 октября, в селе Оброшино на Львовщине во время движения загорелся пассажирский автобус Neoplan. В салоне транспорта в этот момент находились более 40 человек.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Львовской области.

Там уточнили, что на место инцидента отправилось пожарно-спасательное подразделение города Обухов и возгорание удалось ликвидировать. Однако огонь уничтожил моторный отсек, задние фары, бампер и салон автобуса.

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Отметим, что в результате происшествия никто не пострадал, а причина пожара еще устанавливаются.

По данным полиции Львовщины, автобус перевозил пассажиров по маршруту Турка – Львов. На момент возгорания огня в салоне автобуса находилось 44 пассажира. Правоохранители предполагают, что причиной возгорания может быть неисправность электросети автобуса.