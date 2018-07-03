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Во львовском аэропорту застряли туристы, которые планировали лететь в Барселону

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Во львовском аэропорту застряли туристы, которые планировали лететь в Барселону
Во львовском аэропорту застряли туристы, которые планировали лететь в Барселону / Vokzal.org.ua

Туристы уже более суток не могут вылететь из Львова в испанскую Барселону. Все из-за задержки вылета чартерного рейса Барселона – Львов авиакомпании YanAir.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта "Львов" Ольгу Ковалик.

Она уточнила, что чартер должен был вылететь из Львова в Барселону еще в 13:00 в понедельник, 2 июля. Однако авиаперевозчик трижды переносил вылет, не объясняя причин.

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Впоследствии аэропорт получил информацию от авиаперевозчика о том, что рейс №5202 / 5201 Барселона – Львов – Барселона авиакомпании YanAir снова откладывается: вылет с предварительно заявленного в 17:35 переносится на 18:20 вторника, 3 июля.

При этом в аэропорту нет информации о количестве пассажиров на этот рейс, которые вторые сутки ожидают вылета. По словам Ковалик, информация о переносе рейсов постоянно появлялась на Facebook-странице аэропорта.

Кроме того, сейчас во львовском аэропорту 50 человек продолжают ожидать вылета в Неаполь (Италия) рейсом авиакомпании Ernest Airlines, который был отменен еще 1 июля. По словам пресс-секретаря аэропорта, этих людей сегодня планируют отправить двумя рейсами в Неаполь.

Также в этом аэропорту находятся пассажиры рейса в Батуми (Грузия). Задержка вылета пока составляет 2 часа.

Ковалик заверила, что отмена и перенос рейсов не зависят от аэропорта, который сейчас имеет возможность принять все самолеты.

Теги: Новости Украины отдых Новости Грузии Украинские туристы застряли за рубежом авиация Новости Львова
Источник: 24 Канал
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