Во Львовском горсовете проходят обыски: задержан чиновник

Правоохранители проводят обыски во Львовском городском совете 5 марта. В рамках обысков они задержали начальника управления финансового контроля ЛГС Олега Дроздова. Его подозревают в получении 8 тысяч гривен взятки.

Сейчас обыски проходят в кабинете управления финансового контроля ЛГС, сообщили в пресс-службе горсовета.

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В полиции объяснили, что чиновник требовал и получал от победителей тендера "откаты" при выполнении определенных условий по договору. Да, за согласование сметной документации по выполнению ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов Львова чиновник требовал 1% "отката" от общей суммы договора.



Полиция задержала начальника управления финансового контроля ЛГС

Полицейские изъяли взятку из кармана куртки правонарушителя. Они также обнаружили у него более тысячи долларов. Что это за деньги – в полиции не объяснили.



Изъятые у задержанного чиновника деньги