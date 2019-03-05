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      Во Львовском горсовете проходят обыски: задержан чиновник

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      Обыски в Львовском городском совете: полиция задержала Олега Дроздова
      Обыски в Львовском городском совете: полиция задержала Олега Дроздова / Коллаж 24 канала

      Правоохранители проводят обыски во Львовском городском совете 5 марта. В рамках обысков они задержали начальника управления финансового контроля ЛГС Олега Дроздова. Его подозревают в получении 8 тысяч гривен взятки.

      Сейчас обыски проходят в кабинете управления финансового контроля ЛГС, сообщили в пресс-службе горсовета.

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      В полиции объяснили, что чиновник требовал и получал от победителей тендера "откаты" при выполнении определенных условий по договору. Да, за согласование сметной документации по выполнению ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов Львова чиновник требовал 1% "отката" от общей суммы договора.

      Львівська міська рада обшуки затримання Олег Дроздов
      Полиция задержала начальника управления финансового контроля ЛГС

      Полицейские изъяли взятку из кармана куртки правонарушителя. Они также обнаружили у него более тысячи долларов. Что это за деньги – в полиции не объяснили.

      корупція ЛМР хабар Дроздов
      Изъятые у задержанного чиновника деньги

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Коррупция Криминальные новости Взятка Новости Львова Полиция
      Источник: 24 канал
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