Во львовском госпитале скончался военный 95-й бригады ВСУ

В субботу утром, 12 мая, во львовском госпитале умер боец ВСУ – военный из 95-й бригады Сергей Горбач.

Об этом сообщила волонтер Мария Уланова в своем сообщении в Facebook.

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По ее словам, Сергей Горбач еще в начале мая вернулся обратно на службу из короткого отпуска. Но недавно его нашли в бессознательном состоянии возле казармы в городе Славянске. Бойца ВСУ увезли в госпиталь Харькова, впоследствии медики диагностировали у него инсульт.

Он все время находился в реанимации. Сергея доставили во львовский госпиталь, где сделали ему операцию. Все близкие ему люди надеялись на выздоровление военного, но несколько дней спустя Сергей Горбач умер,

– ответила волонтер.

Военный 95-й бригады ВСУ Сергей Горбач

Житомирянин Сергей Горбач родился 3 декабря 1972 года, в зоне АТО находился с 2014 года. У него осталась дочь 2003 года рождения.

К слову, 6 мая, в районе населенного пункта Новогородское в Донецкой области при исполнении боевого задания погиб 21-летний водитель БМП Иван Сперелуп. Парень служил по контакту в составе 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.