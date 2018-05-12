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Во львовском госпитале скончался военный 95-й бригады ВСУ

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Умер боец ВСУ Сергей Горбач
Умер боец ВСУ Сергей Горбач / zhitomir.info

В субботу утром, 12 мая, во львовском госпитале умер боец ВСУ – военный из 95-й бригады Сергей Горбач.

Об этом сообщила волонтер Мария Уланова в своем сообщении в Facebook.

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По ее словам, Сергей Горбач еще в начале мая вернулся обратно на службу из короткого отпуска. Но недавно его нашли в бессознательном состоянии возле казармы в городе Славянске. Бойца ВСУ увезли в госпиталь Харькова, впоследствии медики диагностировали у него инсульт.

Он все время находился в реанимации. Сергея доставили во львовский госпиталь, где сделали ему операцию. Все близкие ему люди надеялись на выздоровление военного, но несколько дней спустя Сергей Горбач умер,
– ответила волонтер.

Військовий 95-ї бригади Сергій Горбач

Военный 95-й бригады ВСУ Сергей Горбач

Житомирянин Сергей Горбач родился 3 декабря 1972 года, в зоне АТО находился с 2014 года. У него осталась дочь 2003 года рождения.

К слову, 6 мая, в районе населенного пункта Новогородское в Донецкой области при исполнении боевого задания погиб 21-летний водитель БМП Иван Сперелуп. Парень служил по контакту в составе 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Теги: Новости Львова Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Потери
Источник: 24 Канал
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