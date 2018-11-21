Во сколько обойдется реставрация дома с химерами: озвучена сумма

Знаменитый дом с химерами на Банковой закроют на капитальный ремонт.

Как информирует сайт электронных закупок ProZorro, будут реставрировать фасады государственной резиденции, статус которой имеет дом с химерами.

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В Доме с химерами, который имеет статус государственной резиденции, намерены провести комплексную реставрацию фасада.

Работы, в частности, будут включать реставрацию скульптур, покраску фасада, чистку окон и дверей, ремонт крыши, балконов, крыльца центрального входа и пересадку кустов и деревьев на территории возле здания.

Стоимость реставрации оценили в почти 18,4 миллионов гривен.

Дом с химерами отреставрируют за 18 млн грн

Победитель конкурса должен закончить работы до конца 2019 года.

Чем известен дом с химерами?

Шедевр киевского архитектора Владислава Городецкого расположен на улице Банковой во дворе Администрации Президента. Свое название здание получило благодаря скульптурным украшениям в виде причудливых животных и растений. После реконструкции в 2005-м году здание стало государственной резиденцией для приема иностранных делегаций. В ноябре 2017-го Петр Порошенко провел экскурсию по дому с химерами культовому режиссеру Дэвиду Линчу.