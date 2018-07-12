Во сколько обошелся гардероб Меган Маркл во время визита в Ирландию

Меган Маркл и принц Гарри вчера, 11 июля, завершили свой первый двухдневный тур Ирландией, где приняли участие в нескольких официальных мероприятиях. Герцогиня Сассекская едва успевала менять свои роскошные образы, раз за разом удивляя своих поклонников.

Но за каждым красивым и элегантным нарядом стоит немаленькая сумма, за которую заплатили в королевском дворе. Если подсчитать стоимость всех четырех "луков" герцогини за 2 дня, то их суммарная цена составит около 40 тысяч долларов (более 1 миллиона гривен)!

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Действительно "королевский" бюджет выделили для посещения Меган Маркл Ирландии, и это только стоимость ее образов, не учитывая цену "луков" принца Гарри. Предлагаем разобрать каждый образ с деталями и ценами, и выяснить, какой образ стал самым дорогим в ее двухдневной поездке.

Образ №1: Givenchy, Paul Andrew и Vanessa Tugendhaft

В первый день прибытия в Дублин, Ирландия, Меган Марк вышла из самолета в волшебном приталенном платье от Givenchy зеленого цвета, которое, как оказалось, состояло из зеленого свитера, которое сшили на заказ, а также из юбки карандаша. Ее образ дополняли бежевые туфли-лодочки от Paul Andrew, коричневая сумка от Strathberry midi и серьги Vanessa Tugendhaft.

Юбка – 1590 долларов;

Сумка – 612 долларов;

Туфли – 625 долларов;

Серьги – 875 долларов.

Общая сумма: 3700 + долларов.

Образ № 2: Emilia Wickstead, Givenchy, Aquazzura и Birks Citrine Diamond Drop

После прибытия представители королевской семьи не теряли времени и отправились на вечеринку в саду. На светское мероприятие Меган Маркл надела платье-миди от Emilia Wikstead с квадратным вырезом черного цвета, которое сшили на заказ. Для наряда герцогиня также обула туфли от Aquazzura, подобрала черный клатч от Givenchy и примеряла драгоценные серьги Birks Citrine Diamond Drop.

Платье – около 2000-2650 долларов;

Клатч -1990 долларов;

Туфли – 750 долларов;

Серьги – 3475 долларов.

Общая сумма: 8800 + долларов.

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Образ №3: Roland Mouret, Fendi, Paul Andrew и Birks Snowflake Snowstorm

На второй день официального визита в Ирландии герцоги Сассекские посетили резиденцию президента Ирландии Майкла Хиггинса и его жены Сабины Койн. Для встречи Меган Маркл надела стильное платье классического кроя от Roland Mouret серого цвета, которое тоже сшили на заказ. Свой образ герцогиня дополнила туфлями из вельветового материала черного цвета Andrew Paul, которые обувала первого дня, также черной сумочкой от Fendi и ценными сережками от Birks Snowflake Snowstorm.

Платье – около 1500-2000 долларов;

Сумка – 6500 долларов;

Серьги – 12000 долларов.

Общая сумма: 20000+ долларов.

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Образ №4: Givenchy, Lavender Hill и Sarah Flint

Сразу же после встречи с президентом Ирландии супруги изменили образы и отправилось в Кроук Парк, где познакомились с представителями Гэльской спортивной ассоциации. В своем финальном "луке" звезда представила черный брючный костюм на заказ, пояс и сумку от Givenchy и белую базовую футболку от Lavender Hill. Для завершения образа Меган надела туфли-лодочки на каблуке от Sarah Flint.

Костюм – около 2500-3300 долларов;

Футболка – около 34-45 долларов;

Пояс – 374 доллара;

Сумка – 2450 долларов;

Туфли – 375 долларов.

Общая сумма: 6500+ долларов.