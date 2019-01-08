Во сколько раз увеличивается риск смерти нетрезвых водителей: данные ВОЗ

Одной из самых серьезных причин аварий является управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По данным ВОЗ, риск смерти нетрезвых водителей возрастает в 17 раз.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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В ведомстве отмечают, что алкоголь замедляет скорость реакции, снижает концентрацию внимания, нарушает координацию, негативно влияет на зрение, добавляет "смелости" – в состоянии алкогольного опьянения водители более склонны превышать скорость, игнорировать дорожные знаки и тому подобное.

"Поэтому сегодня вечером и когда либо не садитесь за руль, выпив алкоголь. Также не позволяйте управлять автомобилем человеку, который употреблял алкоголь. Если стали свидетелем такой ситуации, не садитесь в машину с таким водителем", – говорится в сообщении.

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