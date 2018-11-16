Во сколько России обошлись санкции Запада: анализ Bloomberg

Антироссийские санкции, которые на протяжении последних 4 лет против Москвы ввели США, Евросоюз и другие страны, привели к значительным экономическим потерям России.

Как пишет авторитетное издание Bloomberg, за последние 4 года санкции Запада стоили России примерно 6% валового внутреннего продукта.

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По подсчетам экономистов, экономика России в 2018 году стала на 10% меньше по сравнению с прогнозом 2013 года – когда еще не были введены санкции за аннексию Россией Крыма.

По данным издания, значительную роль в падении российской экономики сыграл обвал мировых цен на нефть.

Отставание экономики России от прогнозируемых темпов развития гораздо больше, чем если бы его вызвали только низкие цены на нефтепродукты,

– говорится в материале.

Аналитики Bloomberg также сделали прогноз относительно дальнейшего экономического кризиса в России, поскольку США и ЕС анонсировали продление санкций против России.

Кроме этого, аналитики прогнозируют дальнейший экономический кризис в России из-за того, что западные страны не планируют снимать санкции против России.

Напомним, начиная с 2014-го года после аннексии Крыма и начала агрессии против Украины на Донбассе против России начали вводить санкции. 8 ноября США расширили санкции против РФ: под удар попали 3 человека и 9 предприятий из РФ. В Евросоюзе анонсировали, что следующий пакет антироссийских санкций будет введен уже до конца 2018-го года.