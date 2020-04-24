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      Во Вьетнаме убивают и едят черных котов: люди верят, что они лечат от коронавируса

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      Во Вьетнаме едят черных котов
      Во Вьетнаме едят черных котов / Amazon

      Зоозащитники бьют тревогу. Во Вьетнаме распространилась практика приготовления черных котов. Местные жители убеждены, что их мясо помогает уберечься от коронавируса.

      Факты употребления котов во Вьетнаме зафиксировали зоозащитники из организации No to Dog Meat. Они получили видео и фото жестокого обращения с животными, пишет New York Post.

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      Среди жутких кадров – как во Вьетнаме варят кошек, потом сдирают с них шкуру, сушат на солнце, после чего перемалывают их в пасту. Именно эта паста должна бы уберечь от коронавируса.

      Наиболее распространенными такие случаи являются возле города Ханой. Однако такую пасту из черных котов продают и в интернете.

      "Люди во всем мире по понятным причинам боятся COVID-19, но это не оправдывает ту чудовищную жестокость, с которой вьетнамцы обращаются с этими бедными кошкам", – отметила основательница благотворительной организации Джулия де Каденет.

      Она рассказала, что зоозащитники сначала имели проблемы, когда в Китае было распространено мнение, что коронавирус передается через домашних животных. И тогда немало собак и кошек если не были выброшены на улицы, то были убиты.

      Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Вьетнам Коронавирус COVID-19 Здоровье Фейки про коронавирус Мир животных
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