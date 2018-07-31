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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Во время ЧМ-2018 свое существование прекратили 11 российских клубов, – экс-футболист сборной Рос

104 Читати новину українською
Андрей Канчельскис
Андрей Канчельскис

Бывший полузащитник сборной России и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал о закрытии большого числа российских клубов во время чемпионата мира-2018.

В числе расформированных команд оказались, в частности, представитель элитного дивизиона чемпионата России "Амкар" из Перми и "Тосно" из Ленинградской области.

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Хотелось бы, чтобы прошедший чемпионат мира дал толчок развитию футбола в России. Чтобы на построенных стадионах играли в футбол, а не устраивали рынки. Стадионы с прекрасными натуральными полями должны приносить пользу детям и клубам. Нужно, чтобы футбол стал спортом номер один в России. Но вместо этого вижу, что за время чемпионата мира-2018 закрылось 11 российских клубов! И никто об этом не говорит! Где в такой ситуации хорошее развитие? Надо обращать на это внимание, бить в колокол, – цитирует Андрея Канчельскиса "Столица С".

Отметим, что Канчельскис является воспитанником украинского футбола (в частности, играл за кировоградскую "Звезду", киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер").

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Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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