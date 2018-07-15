Во время финала Чемпионата мира на поле выбежали участники Pussy Riot: видео
Во втором тайме финала Чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии на поле выбежали зрители. Их пришлось ловить стюардам.
Во время атаки хорватской сборной в центральный круг прорвались зрители. Однако их тут же поймали стюарды и увели с поля. Задержка в игре была незначительной.
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Видео, как участницы Pussy Riot выбежали на поле во время финала Чемпионата мира
Впоследствии стало известно, что это четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру".
Источник: 24 канал
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