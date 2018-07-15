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Во время финала Чемпионата мира на поле выбежали участники Pussy Riot: видео

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Матч между сборными Хорватии и Франции прервали участники Pussy Riot
Матч между сборными Хорватии и Франции прервали участники Pussy Riot

Во втором тайме финала Чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии на поле выбежали зрители. Их пришлось ловить стюардам.

Во время атаки хорватской сборной в центральный круг прорвались зрители. Однако их тут же поймали стюарды и увели с поля. Задержка в игре была незначительной.

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Видео, как участницы Pussy Riot выбежали на поле во время финала Чемпионата мира

Впоследствии стало известно, что это четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру".

 

Теги: Новости России Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 канал
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