Во время гонки в Бразилии произошла авария на пит-лейне с пострадавшими: видео

В бразильском чемпионате по гонкам Stock Light на трассе Кампо-Гранде в штате Мату-Гросу-ду-Сул во время пит-лейна произошла авария, в которой пострадали трое механиков. У двух из них зафиксированы переломы, еще один находится в реанимации.

Инцидент случился в тот момент, когда большинство пилотов отправилась на пит-стопы. Автомобиль гонщика Рика Майнрика пытался уехать, но врезался в другого пилота, который проезжал рядом, и влетел в трех механиков, которые были рядом.

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Видео аварии во время пит-стопа на гонке в Бразилии

В результате аварии пострадали трое механиков. У одного из них перелом голени, у еще одного перелом ноги. И больше всего пострадал третий механик. У него обнаружили отек мозга из-за падения после столкновения. Он в реанимации.

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Гонка была остановлена. Несмотря на то, что три четверти дистанции было преодолено, ее решили не восстанавливать, сохранив результаты, которые были на момент аварии.

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