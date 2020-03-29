Во время эпидемии коронавируса в аннексированом Крыму организовали массовые ярмарки: фото

В аннексированном Россией Крыму решили организовать массовые ярмарки прямо во время эпидемии коронавируса. Такие 28 марта состоялись в частности в Симферополе и Ялте, а среди посетителей было много людей из группы риска, но без средств личной защиты.

Об организованные в период эпидемии ярмарки сообщает издание " Крим.Реалии ".

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В Ялте состоялась сельскохозяйственная ярмарка, на которую пришли несколько десятков человек. Значительная часть – это люди, которым более 60 лет. Впрочем здесь они в основном пользовались масками, которые продавали даже на входе по 150 рублей (примерно 54 гривны).

Почти одновременно в Симферополе состоялся продовольственная ярмарка. Здесь тоже было много людей из группы риска, но они были преимущественно без защитных масок.

Ставленники Кремля на оккупированном полуострове решили не отменять ярмарки даже из-за эпидемии коронавируса. Ручной "председатель Крыма" Сергей Аксенов лишь сказал, что "ярмарки закроют, если люди не будут соблюдать дистанции".

Ярмарки в Крыму во время эпидемии коронавируса: смотрите фото

Что известно о коронавирусе в Крыму? По состоянию на 28 марта в оккупированном Крыму обнаружили 19 подтвержденных случаев заражения коронавируса. Из них пять – в городе Севастополе, который, согласно украинскому законодательству, является отдельной административной единицей.