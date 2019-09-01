Во время концерта рухнула сцена в Германии, как на украинском Kozak Fest: фото и видео
Из-за сильной грозы во время концерта рэперов Marteria и Casper в немецком Эссене обрушилась часть сцены. Примерно три десятка человек пострадали в результате этого.
Сцена (говорится о части, где размещено световое оборудование) упала вечером 31 августа вблизи водохранилища Бальденайзе. Спасатели говорят, что причиной падения стал сильный ветер
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Непосредственное падение сцены на видео не попало, однако пользователи социальных сетей опубликовали записи, на которых можно увидеть сильный дождь, грозу, молнии.
Также на видео видно, как ветер раскачивает левый экран сценического оборудования.
Известно, что двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии, еще более 20 получили средние и легкие травмы.
Фото разрушенной сцены после концерта (от пользователей социальных сетей):
Подобный случай был и в Украине в этом году, его последствия были трагические - из-за обвала сцены погиб человек.
1 июня страшный ураган атаковал зрителей во время крупнейшего этнорокфестиваля Kozak Fest на Днепропетровщине.
Видео обвала сцены на украинском фестивале: