09:48
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Во время концерта рухнула сцена в Германии, как на украинском Kozak Fest: фото и видео

      284 Читати новину українською
      В немецком Эссене на людей во время концерта рухнула сцена
      В немецком Эссене на людей во время концерта рухнула сцена / Фото из соцсетей

      Из-за сильной грозы во время концерта рэперов Marteria и Casper в немецком Эссене обрушилась часть сцены. Примерно три десятка человек пострадали в результате этого.

      Сцена (говорится о части, где размещено световое оборудование) упала вечером 31 августа вблизи водохранилища Бальденайзе. Спасатели говорят, что причиной падения стал сильный ветер

      Читайте также: Что известно о доме, который обвалился в Дрогобыче

      Непосредственное падение сцены на видео не попало, однако пользователи социальных сетей опубликовали записи, на которых можно увидеть сильный дождь, грозу, молнии.

      Также на видео видно, как ветер раскачивает левый экран сценического оборудования.

      Известно, что двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии, еще более 20 получили средние и легкие травмы.

      Фото разрушенной сцены после концерта (от пользователей социальных сетей):

      Сцена
      Сцена
      Сцена

      Подобный случай был и в Украине в этом году, его последствия были трагические - из-за обвала сцены погиб человек.

      1 июня страшный ураган атаковал зрителей во время крупнейшего этнорокфестиваля Kozak Fest на Днепропетровщине.

      Видео обвала сцены на украинском фестивале:

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди
      сегодня
      440
      Теги: Постраждалі Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 1 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 156
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      23942
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 536
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2680
      Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1 сентября , 20:00 Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1303
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук