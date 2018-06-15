Во время поездки с королевой в Меган Маркл случился конфуз: видео

Вчера, 14 июня, Меган Маркл и королева Елизавета II отправились в первую совместную поездку без сопровождения других членов королевской семьи. Но после открытия театра и моста в графстве Чешир, Меган Маркл немножко окунфузилась.

Об этом сообщают на People.

Несмотря на заметные теплые отношения между Ее Величеством и Меган, в которые никто не верил, герцогиня Сассекская, похоже, несколько разволновалась. Ситуация случилась тогда, когда Маркл вместе с королевой должны были садиться в машину, однако из-за разговоров с другими людьми она на несколько секунд задержалась.

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Королева Елизавета II и Меган Маркл прибыли в графство Чешир

Королева вынуждена была остановиться, чтобы пропустить жену внука вперед. Но в свою очередь, Меган пыталась пропустить первой Елизавету II, забыв определенные королевские правила.

"Заходи первой. Или выбирай сама", – сказала Елизавета II Меган, рассказали свидетели. Все же Меган, долго не думая, села первой в автомобиль, после чего к ней присоединилась королева.

Смотрите видео с Меган Маркл и королевой Елизаветой II (с 10:35)

Напомним, что это уже не первый конфуз, связанный с Меган Маркл. На ее свадьбе с принцем Гарри даже поговаривали, что Меган забыла сделать обязательный реверанс, встретив королеву. Также герцогинця часто забывает соблюдать правила дресс-кода и не всегда придерживается протокола. Но стоит добавить, что это только первое "вливание" Маркл в королевскую семью, поэтому женщина обязательно запомнит все пункты протокола.