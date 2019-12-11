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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Во время пожара в многоэтажке погибла 33-летняя женщина и пострадали трое детей

      14 Читати новину українською
      Пожар в Харькове: погибла женщина, дети госпитализированы / kh.dsns.gov.ua

      В Харькове в службу спасения 11 декабря поступило сообщение о пожаре в жилом десятиэтажном доме. На место происшествия прибыли спасатели.

      В квартире на четвертом этаже горели домашние вещи на площади около 10 квадратных метров, информирует ГСЧС.

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      Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1986 года рождения. В квартире находились трое детей: двое – это дети погибшей, а также ребенок из соседней квартиры. Все они с отравлением угарным газом средней тяжести были госпитализированы в детскую больницу.

      пожежа харків
      В Харькове во время пожара погибла женщина, а трое детей госпитализированы / Фото: ГСЧС

      пожежа харків
      В Харькове во время пожара погибла женщина, а трое детей госпитализированы / Фото: ГСЧС

      Причина возникновения пожара устанавливается.

      пожежа харків дснс
      В Харькове во время пожара погибла женщина, а трое детей госпитализированы / Фото: ГСЧС

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      62699
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Пожар ГСЧС Новости Харькова
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