Во время пожара в многоэтажке погибла 33-летняя женщина и пострадали трое детей

В Харькове в службу спасения 11 декабря поступило сообщение о пожаре в жилом десятиэтажном доме. На место происшествия прибыли спасатели.

В квартире на четвертом этаже горели домашние вещи на площади около 10 квадратных метров, информирует ГСЧС.

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Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1986 года рождения. В квартире находились трое детей: двое – это дети погибшей, а также ребенок из соседней квартиры. Все они с отравлением угарным газом средней тяжести были госпитализированы в детскую больницу.



В Харькове во время пожара погибла женщина, а трое детей госпитализированы / Фото: ГСЧС



В Харькове во время пожара погибла женщина, а трое детей госпитализированы / Фото: ГСЧС

Причина возникновения пожара устанавливается.



В Харькове во время пожара погибла женщина, а трое детей госпитализированы / Фото: ГСЧС