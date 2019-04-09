Во время разминирования "серой зоны" на Донбассе случился взрыв: погиб украинский сапер

В Донецкой области во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции произошел взрыв. В результате инцидента погиб пиротехник ГСЧС – старший сапер Олег Бойцов.

Ранения получили еще два человека – старший лейтенант Дмитрий Слепкань и старший сержант службы гражданской защиты Евгений Бескоровайный, сообщают в ГСЧС.

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Инцидент произошел утром 9 апреля. Группа пиротехников как раз вела работы по обследованию и очистке местности от взрывоопасных предметов вблизи водовода насосной станции Северский Донецк – Донбасс. Эта территория расположена вблизи населенного пункта Зайцево Бахмутского района Донецкой области и входит в "серую зону".

Что такое "серая зона"? Понятие "серая зона" появилось в 2014 году после подписания минского протокола. Это нейтральная территория по обе стороны от линии фронта. И хоть это своеобразная нейтральная полоса между участниками боевых действий, но именно ее обстреливают больше всего.

Так, на указанном участке произошел взрыв неизвестного предмета. Все обстоятельства и причины происшествия выясняют. Также чрезвычайники проводят мероприятия по эвакуации пиротехников из "серой зоны".

Отметим, что на территориях Донбасса, где проводились или до сих пор идут боевые действия, часто случаются трагические случаи, связанные со взрывом мин и других опасных предметов. Так, 8 апреля вблизи линии разграничения на Донбассе в поселок Верхнеторецкое Донецкой области во время уборки на кладбище подорвалась 54-летняя местная жительница. К счастью, она осталась живой, правда, получила многочисленные травмы.



А в сентябре 2018 года в районе оккупированной Горловки погибли дети. Они погибли в результате разрыва противопехотной мины, на которую наткнулись во время прогулки по лесополосе.