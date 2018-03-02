Во время сафари туристы сняли на видео схватку тигра с медведем: потрясающие кадры

В Индии в штате Махараштра во время сафари в брутальной схватке сошлись тигр и медведь-губач.

По словам эксперта Акшай Кумара, драку начал 7-летний тигр по кличке Маткасур, передает телеканал NDTV. Тигр напал на самку губача с медвежатами, которые пришли на водопой.

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"Тигр атаковал медведицу более пяти минут. Он шел за ней, а та, чтобы защитить детеныша, бросалась на него", – рассказал свидетель схватки Кумар.

Защищая медвежат, самка была вынуждена принять бой, и хотя тигр сразу повалил медведицу на землю, ей удалось вырваться. В результате столкновения оба животных получили ранения.

Брутальная схватка тигра с медведем – видео