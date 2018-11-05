Во время шоу "Танцы со звездами 2018" Леся Никитюк удивила неожиданной выходкой: курьезное видео

Телеведущая Леся Никитюк продолжает вызывать улыбку у зрителей шоу "Танцы со звездами 2018". После длительного конфликта с Владом Ямой знаменитость не только помирилась с ним, но и во время прямого эфира села на его колени, чем изрядно рассмешила сеть.

В 11 выпуске шоу "Танцы со звездами 2018" своенравная Леся Никитюк в очередной раз удивила своих поклонников. На паркет телеведущая вышла в ярком и довольно пикантном костюме для карнавала. Леся Никитюк станцевала горячую сальсу и покрутила своими бедрами перед камерами.

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск: зажигательные танцы народов мира

"Это был очередной "страшный" для меня эфир ... Я никак не могу преодолеть страх! Но я благодарна за каждое ваше переживание и комментарии! Надеюсь, у меня удалось выйти зажечь "профессионально", – отметила Леся Никитюк.

Звездные судьи двояко прокомментировали выступление Леси Никитюк и Макса Ежова. Екатерина Кухар заявила, что постановка, как и костюм телеведущей, была слишком откровенной. На это Леся ответила, что следующую песню посвятит строгой балерине. А вот Влад Яма после примирения со звездой не скупился на комплименты.

Леся сегодня справилась со многими ритмами. Я оценил восьмерки, которых было много в номере. Все было в ритм. Это, крошка, уже не Хмельницкий, а Рио!

– похвалил телеведущую Влад Яма.

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск: кто покинул шоу

От таких слов Леся Никитюк не сдержала своего счастья и села на ноги хореографа. В порыве эмоций телеведущая счастливо обняла Влада Яму, чем вызвала смех у звездных судей и зрителей.

"Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Макса Ежова

Напомним, что в шоу "Танцы со звездами 2018" между Владом Ямой и своенравной Лесей Никитюк вспыхнул конфликт. В третьем прямом эфире телеведущая заявила, что судье надо "закрывать рот". Ранее же Влад Яма сравнил одну из поддержек Леси Никитюк с лестницей, что возмутило не только звезду, но и сеть. Телеведущая отнюдь не собиралась мириться с таким поведением хореографа: она записала видеообращение, в котором назвала комментарии мужчину некорректными. В свою очередь Влад Яма объяснил, что должен не только хвалить танцовщиков, но и критиковать их.



Впоследствии именно низкие оценки от членов жюри заставили Лесю Никитюк задуматься о выходе из проекта. Однако неистовая поддержка зрителей не позволила ей сдаться и подвести своих поклонников.