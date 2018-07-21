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Во время столкновений фанатов в Одессе пострадали двое полицейских: фото и видео

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Потасовка фанатов в Одессе
Потасовка фанатов в Одессе

Перед матчем за Суперкубок Украины в Одессе на стадионе "Черноморец" произошла массовая стычка с участием фанатов.

Однако между собой сошлись не болельщики "Динамо" и "Шахтера", которые играли в этот день, а представители фан-движения "Черноморца" "Сегедка" против фанатов "Динамо".

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Стоит отметить. что между "Сегедкой" и фанатами "Динамо" давно напряженные отношения. Киевляне обвиняют одесситов в том, что те продолжают поддерживать отношения с российскими фанатами. Несколько раз они устраивали стычки в Киеве.

Во время потасовки двое полицейских получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь.

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Кроме того, с места происшествия в Приморский отдела полиции доставлены шесть человек. С ними проводятся неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия и правовой статус каждого из его участников.

Видео столкновений фанатов в Одессе

 

Теги: Новости спорта Полиция Новости Одессы Динамо
Источник: 24 Канал
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