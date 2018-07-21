Во время столкновений фанатов в Одессе пострадали двое полицейских: фото и видео

Перед матчем за Суперкубок Украины в Одессе на стадионе "Черноморец" произошла массовая стычка с участием фанатов.

Однако между собой сошлись не болельщики "Динамо" и "Шахтера", которые играли в этот день, а представители фан-движения "Черноморца" "Сегедка" против фанатов "Динамо".

Читайте также: Динамо выиграло Суперкубок Украины после ошибки вратаря Шахтера Пятова

Стоит отметить. что между "Сегедкой" и фанатами "Динамо" давно напряженные отношения. Киевляне обвиняют одесситов в том, что те продолжают поддерживать отношения с российскими фанатами. Несколько раз они устраивали стычки в Киеве.

Во время потасовки двое полицейских получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь.

Читайте также: Бывший игрок "Днепра" отказался от медали Чемпионата мира 2018

Кроме того, с места происшествия в Приморский отдела полиции доставлены шесть человек. С ними проводятся неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия и правовой статус каждого из его участников.

Видео столкновений фанатов в Одессе