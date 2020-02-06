Во время столкновений в Раде "слуга народа" Кабанов смотрел сериал: красноречивое видео

Пока у трибуны парламента происходила потасовка и громкая словесная перепалка, нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов спокойно проводил время за просмотром сериала.

Смотрел он его на ноутбуке, который разместил на собственном рабочем месте. Развлечения Кабанова в парламенте зафиксировали на видео журналисты. Ролик разместил в сети "112 канал".

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Заметим, что нардеп смотрел сериал в то время, когда трибуну Верховной Рады блокировали депутаты "Батькивщины" вместе со своим лидером Юлией Тимошенко. Помогали им в этом нехитром деле парламентарии от "Оппозиционного платформы – За жизнь".

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Кто такой Александр Кабанов?

Нардеп "новичок", прошел в парламент под 87 номером в списке "Слуги народа". До этого работал сценаристом студии "Квартал 95". На президентских выборах 2019 года работал в креативной группе кандидата Зеленского. Кабанов также бизнесмен, занимается арендой недвижимости.

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