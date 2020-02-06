16:05
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
      Вєсті.UA
      19:45, 5 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020

      Во время столкновений в Раде "слуга народа" Кабанов смотрел сериал: красноречивое видео

      201 Читати новину українською
      Александр Кабанов / Главком

      Пока у трибуны парламента происходила потасовка и громкая словесная перепалка, нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов спокойно проводил время за просмотром сериала.

      Смотрел он его на ноутбуке, который разместил на собственном рабочем месте. Развлечения Кабанова в парламенте зафиксировали на видео журналисты. Ролик разместил в сети "112 канал".

      Тем временем: Нардепы снова устроили беспорядки в Раде из-за рынка земли: фото, видео

      Заметим, что нардеп смотрел сериал в то время, когда трибуну Верховной Рады блокировали депутаты "Батькивщины" вместе со своим лидером Юлией Тимошенко. Помогали им в этом нехитром деле парламентарии от "Оппозиционного платформы – За жизнь".

      Как Кабанов развлекался в Раде: видео

      Кто такой Александр Кабанов?
      Нардеп "новичок", прошел в парламент под 87 номером в списке "Слуги народа". До этого работал сценаристом студии "Квартал 95". На президентских выборах 2019 года работал в креативной группе кандидата Зеленского. Кабанов также бизнесмен, занимается арендой недвижимости.

      Почему в Верховной Раде столкновения:

      • Из-за законопроекта о рынке земли. Его 6 февраля хотят рассмотреть во втором чтении.
      • В законодательную инициативу внесли более 4 тысяч поправок.
      • Работу Рады все время срывают фракции "Батькивщины" и ОПЗЖ, они блокируют президиум и не дают спикеру Разумкову вести заседание.
      Елена Зеленская празднует день рождения: что известно о первой леди Украины
      сегодня
      22463
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок земли Верховная Рада Слуга народа Курьезные новости Квартал 95
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:15 Обыски на 1+1: Зеленский только выиграет от этого
      Анна Маляр 99
      сегодня , 14:30 Земельный рынок: что на самом деле предлагают у Зеленского
      Інна Жолобович 1105
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      5 февраля , 13:26 Топ-5 покер-румов на реальные деньги: где играть украинцам в 2020 году
      67
      сегодня , 14:00 Угроза для страны. Почему Зеленский может уволить Богдана
      Юрій Бутусов 523
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук